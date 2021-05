Ide ako píla: McDavid poľuje na stovku bodov aj v skrátenej sezóne

O kanadskom útočníkovi Connorovi McDavidovi sa už pri jeho vstupe do NHL v sezóne 2015/2016 písalo, že bude v produktivite hrať svoju vlastnú ligu.

Stále iba 24-ročný rodák z Richmond Hill má za sebou tri stobodové sezóny a v tej súčasnej už má na konte 87 bodov. Vtip je v tom, že v nej odohral iba 49 zápasov a napriek tomu nazbieral 29 gólov a 58 asistencií. čo dáva priemer 1,77 bodu na zápas. Zatiaľ naposledy sa na triumfe proti Calgary (4:1) podieľal gólom a dvoma asistenciami a tento týždeň má zo štyroch zápasov už 10 bodov (4+6).

V NHL sa tento rok hrá skrátená základná časť s 56 zápasmi a hokejista blížiaci sa k 90 bodov je úplná rarita. Pre porovnanie Leon Draisaitl na druhom mieste tabuľky produktivity má o 16 bodov menej ako jeho spoluhráč z Edmontonu McDavid a tretí Mitchell Marner z Toronta dokonca o 23 bodov menej. "Do konca základnej časti zostáva sedem zápasov a ak chce Connor McDavid dosiahnuť 100 bodov, musí v nich mať priemer 1,86," napísal oficiálny web NHL. "Tento človek ma neprestáva udivovať svojimi výkonmi. Je neuveriteľné, ako sa stále dokáže a chce zlepšovať. Po jednom skvelom zápase podá v tom ďalšom ešte lepší výkon, aby pomohol tímu. To hovorí o jeho zrelosti - hokejovej aj ľudskej. Z tohto mladíka už dávno vyrástol líder nášho klubu," povedal na adresu McDavida brankár Edmontonu Mike Smith na webe TSN.

Edmonton je druhý v tzv. Kanadskej divízii NHL a jeho postup do play-off je už len otázka času. Je to najmä zásluha vysokej produktivity prvého útoku "olejárov" na čele s kapitánom McDavidom. Proti Calgary odohral svoj štvorstý zápas v základnej časti NHL a nazbieral v nich 556 bodov za 191 gólov a 365 asistencií. Mal by ich určite viac, ak by sa dohrala vlaňajšia sezóna, ktorá už po marcovom prerušení pokračovala až súbojmi play-off v tzv. bublinách. Fenomenálny mladík aj tak nazbieral 97 bodov v 64 zápasoch. "Chcem len pokračovať v tom, čo robím doteraz - v podávaní čo najlepších výkonov a hraní dobrého hokeja. Chceme ísť do play-off z čo najlepšej pozícii. Stovka je pekné číslo a bolo by fajn dostať sa tam aj v tejto skrátenej sezóne. Nebudem však nič meniť. Naďalej sa budem snažiť o svoju typickú hru a keď sa to podarí, tak sa to podarí," komentoval Connor McDavid na webe NHL.

Na margo víťazstva nad Calgary (4:1) po predchádzajúcej domácej prehre s tým istým súperom (1:3) poznamenal: "Oni hrajú o prežitie a my sme sa potrebovali odraziť po prehre. Je to ako v play-off. Tiež si tam nemôžete dovoliť prehrať dvakrát za sebou, lebo väčšinou končíte. My hráme play-off už teraz, odviedli sme výbornú robotu."