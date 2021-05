SpaceX má za sebou prvú plnohodnotnú misiu: Historický návrat od Apolla 8

Sú doma! Štvorčlenná posádka lode Crew Dragon Resilience súkromnej spoločnosti SpaceX v sobotu večer opustila Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Včera ráno sa im úspešne podarilo pristáť na Zemi. Ich kapsula pristála priamo v Mexickom zálive neďaleko Floridy.

Trvalo to menej než doručenie očakávanej zásielky. Po odpojení kapsuly Crew Dragon z Medzinárodnej vesmírnej stanice, zabralo štyrom astronautom dostať sa späť na Zem približne 6 a pol hodiny. Americko-japonská posádka pristála do vody Mexického zálivu pri pobreží floridského mesta Panama City o 9.00 nášho času. V tej dobe však bola v meste ešte hlboká noc. Z toho dôvodu ide pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) o prvé pristátie do vody za tmy od misie Apollo 8 z roku 1968.

Šlo o prvú misiu vesmírnej lode, ktorá patrí súkromnej spoločnosti SpaceX vizionára Elona Muska (49). Americkí astronauti Mike Hopkins (52), Victor Glover (45), Shannon Walker (55) a japonský astronaut Sóiči Noguči (56) vyleteli na ISS 17. novembra minulý rok. Do včerajšieho dňa strávili v rámci misie Resilience, známej aj ako Crew-1, vo vesmíre zhruba 167 dní. Doteraz najdlhší rekord stanovila NASA v roku 1974.

Presne 84 dní strávila posledná posádka na americkej vesmírnej stanici Skylab. Azda najviac na Crew-1 bude spomínať astronaut Glover. Svoje 45. narodeniny oslávil totiž približne deň pred návratom na Zem. Ten bol pôvodne naplánovaný na minulú stredu. Pre hroziaci silný vietor v okolí Floridy ich odchod odložili na piatok a neskôr na sobotu. Pobrežie dlhé 18 kilometrov v skorých ranných hodinách musela strážiť tamojšia pobrežná hliadka.

Misia CREW-1

Posádka: Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, Sóiči Noguči

Odlet: 17. november 2020

Príchod: 2. máj 2021

Dni vo vesmíre: 167