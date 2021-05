Kráľovná českej komédie Bohdalová jubiluje: Jednému detailu z jej života nebudete chcieť uveriť

Českú divadelnú, filmovú a seriálovú herečku Jiřinu Bohdalovú netreba slovenským divákom predstavovať.

Tí najmenší ju mohli vidieť v mnohých rozprávkach a jej hlas počuť v kultových večerníčkoch, zatiaľ čo staršie ročníky si iste rady zaspomínajú pri reprízach Televarieté, Chalupároch alebo desiatkach filmov, ktoré má na svojom konte. Už zajtra táto ikona českého filmu oslávi svoje 90. narodeniny.

Jiřina Bohdalová sa narodila 3. mája 1931 v Prahe do skromných pomerov a herecký talent zdedila po svojej matke. Je až neuveriteľné, že pred kameru sa postavila ešte v ére nemého filmu v roku 1937. Z detskej hviezdy sa nakoniec vypracovala na uznávanú divadelnú a filmovú herečku, aj keď jej osud položil pod nohy mnohé polená. Na Divadelnú fakultu sa dostala až na tretí pokus a jej štúdium poznačilo odsúdenie otca za údajnú velezradu. Školu však nakoniec dokončila a začala účinkovať v pražských divadlách po boku Jana Wericha († 75), čo vzbudilo pozornosť Štátnej bezpečnosti. V 60. rokoch natočila viacero zo svojich najznámejších filmov, medzi nimi aj zakázaný film Ucho. Diváci ju mohli vidieť aj v muzikáloch, televíznych inscenáciách a mnohých seriáloch. V roku 1985 dostala titul Zaslúžilá umelkyňa a v 90. rokoch hneď dvakrát cenu Českého leva. Za celoživotné majstrovstvo v odbore činohry získala v roku 2010 cenu Thálie a v roku 2000 v diváckej ankete o Kráľa filmového úsmevu získala tretie miesto za Vlastom Burianom († 70) a Vladimírom Menšíkom († 58).

Světáci (1969)

Hudobná komédia plná najznámejších českých hviezd by nemala utiecť žiadnemu milovníkovi humoru. Jiřina Bohdalová si tu zahrala Božku ako jednu z trojice „ľahkých slečien“ po boku Ivy Janžurovej a Jiřiny Jiráskovej († 81). Film pobaví vtipnými hláškami a improvizáciou.

Ucho (1970)

Film Ucho vznikol koncom 60. rokov a patrí medzi tzv. trezorové, teda zakázané filmy, keďže otvorene kritizoval komunistické praktiky. Diváci mali možnosť si ho pozrieť až začiatkom 90. rokov. Ide o psychologickú drámu manželského páru, ktorý má podozrenie, že je doma odpočúvaný. Jiřina Bohdalová si v tomto filme zahrala po boku svojho vtedajšieho manžela Radka Brzobohatého († 79) pod režisérskou taktovkou Karla Kachyňu.

Chalupári (1971)

Kto má chuť zaspomínať si na 70. roky, ten by si mal rozhodne pustiť Chalupárov. Bol to najsledovanejší československý seriál až do roku 1989. Okrem Jiřiny Bohdalovej, ktorá si v ňom zahrala Pražáčku Dášu Fuchsovú, sa v ňom objavilo mnoho iných známych tvárí. Herečku sme mohli vidieť aj v ďalších seriáloch od Cirkusu Humberto cez My všichni školou povinní, Hříchy pro diváky detektivek až po novšie, ako Kačenka a strašidla či Pojišťovna štěstí.

Nesmrteľná teta (1993)

Filmovú rozprávku nakrútil Zdeněk Zelenka podľa rozprávky Karla Jaromíra Erbena. Jiřina Bohdalová si v nej zahrala tetu Závisť, ktorá stojí v ceste mladíkovi Matejovi pri získaní ruky princeznej Pavlínky. Vo svojej dobe išlo o najdrahší český film a za úlohu Závisti si Jiřina Bohdalová odniesla oprávnene svojho prvého Českého leva.

Fany (1995)

Za úlohu v tomto filme získala Jiřina Bohdalová cenu Českého leva. Zahrala si psychicky postihnutú, jednoduchú a láskavú hrdinku žijúcu so svojou sestrou. Divákom jednoznačne dokázala, že je vynikajúca aj v iných než komických postavách. Kvôli tejto úlohe dokonca strávila istý čas v ústave pre duševne chorých.