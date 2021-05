Prinavráti Arsenalu stratenú slávu? Londýnsky celok chce kúpiť tento švédsky miliardár!

Arsenal už dlhé roky hľadá správny recept na úspechy ako na domácej, tak aj európskej scéne.

Posledne sa mu pod taktovkou trénera Artetu podaril, no dlho pred tým a potom sa mu podobný alebo lepší kúsok zopakovať nepodarilo.Zmeniť to hráči môžu ešte v tejto sezóne, kedy majú na dosah titul v európskej lige, hoci sa „The Gunners“ po prvom semifinálovom zápaseFanúšikovskú vlnu negatívnych ohlasov spustil na adresu súčasného amerického majiteľaTí žiadajú jeho odchod. Protesty však nie sú tak intenzívne, ako napríklad v prípade Manchestru United, kde fanúšikovia vyvíjajú na majiteľov podstate väčší tlak.Šancu na uchmatnutie Arsenalu evidentne vycítil aj švédsky miliardár Daniel Ek. Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ obľúbenej hudobnej platformy Spotify má k Arsenalu ako fanúšik veľmi blízko. „Arsenalu fandím od mojich ôsmich rokov. Milujem históriu tohto klubu, fanúšikov a hráčov.rozhovoril sa Ek.Zároveň si však uvedomuje, že kúpa klubu nie je tak jednoduchá, ako nákup pečiva v obchode. „Zaobstaral som všetky potrebné finančné prostriedky a ponuku som predložil súčasnému majiteľovi.uzavrel miliardár.Arsenal sa v domácej lige herne trápi. Aktuálne mu patrí až desiata priečka a so 46. Bodmi