Elektrikár Paulus má namierené do UFC: Attila Végh oklamal jeho mamu, aby mohol zápasiť

Roman Paulus (20) je talentovaný MMA zápasník a môže sa dostať medzi zápasnícku elitu. Úsmevná je príhoda, ako Végh oklamal jeho mamu, aby sa mohol postaviť do ringu.

Jeho životný príbeh je v jednej veci podobný s Conorom McGregorom, ktorý je vyučený plynár. Nakoniec sa zaradil medzi najbohatších a najslávnejších bitkárov vôbec.

Roman Paulus je povolaním elektrikár a v tomto odvetví si privyrábal rôznymi fuškami. Kariéru naštartoval v gyme Tomiho „Kida“ Kovácsa.

Momentálne zverenec Attilu Végha má v amatérskom ringu bilanciu 12-1. Medzi profesionálmi neokúsil trpkosť prehry, zaznamenal tri triumfy. Naposledy porazil Tomáša Zajaca a získal titul Oktagon Výzvy.

Mama slovenského bitkára Paulusa ho najprv nechcela pustiť do ringu. Raz prišla do telocvične za Attilom Véghom, pretože sa bála o zdravie svojho syna. Charizmatický slovenský bojovník ju menším klamstvom presvedčil, aby sa mohol postaviť do MMA ringu.

„Povedal jej, že som šikovný, pracovitý a v zápase budem mať prilbu. Samozrejme, prilba nebola žiadna (smiech). Zvíťazil som v 1. kole, nebolo ju treba. Teraz je už mamina s mojou MMA kariérou stotožnená, hoci na niektoré úseky zápasov sa nepozerá,“ prezradil Roman Paulus pre web šport.sk.