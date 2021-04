Vďaka pomoci Slovákov čaká Paulínu štúdium snov: Cesta z Partizánskeho až na Oxford

Po tom, čo sa na jej sen vyzbieralo množstvo Slovákov, prezradila nadaná študentka z Partizánskeho, prečo si vybrala prestížnu univerzitu.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Príbeh stredoškoláčky dnes už pozná množstvo ľudí. Paulína (18) si pri voľbe vysokej školy vybrala niekoľko univerzít po celej Európe. Slovenku, ktorá chce rozvíjať svoje vedomosti v biomedicíne, razom prijali na prestížny Oxford. A hoci uspela v náročných prijímacích skúškach, do cesty sa postavil brexit a s ním spojené financovanie. Paulína preto požiadala o pomoc Slovákov.

Potrebovala sponzorov na to, aby ročne zaplatila 29 490 libier za školné a 12 000 na životné náklady (spolu v prepočte 48 490 eur). A ich odozva bola viac než štedrá. "Milí moji podporovatelia, chcem sa vám všetkým úprimne poďakovať za vašu pomoc. Vďaka vašej ochote a štedrosti sa mi podarilo vyzbierať 49 599,30 €!uviedla nedávno na sociálnych sieťach. Vyzbierať dostatočnú sumu sa jej podarilo za menej ako 8 týždňov.

Cesta na vytúženú univerzitu

Nadaná stredoškoláčka v relácii Teleráno prezradila o svojej budúcej škole viac. "Oxford ma zaujal hlavne ich spôsobom výučby, pretože na Oxforde je vyučovanie založené na tzv. tutoriáloch. Sú to také stretnutia s profesormi, na ktorých majú študeti príležitosť rozvíjať ich záujem," vysvetľuje Paulína.

Ako sa však z Partizánskeho dostala až na Oxford? Najskôr sa podľa reportáže rozhodla pre zmenu školy a prešla tiež do špeciálneho programu v Bratislave, v rámci ktorého sa pripravovala na prijímacie skúšky z matematiky, biológie, chémie a fyziky, všetko v angličtine. Musela si prejsť pohovormi a napísať motivačný list. Pred verejnou zbierkou sa snažila vybaviť financovanie školy aj ona sama. Mala písať politikom, inštitúciám a europoslancom. Granty, ktoré jej však odporúčali, boli skôr určené Slovákom, ktorí by išli na výmenný pobyt do zahraničia. Podľa vlastných slov chce Paulína stráviť celé štúdium v Oxforde, na čo jej nečahala ani pôžička z Fondu na podporu vzdelávania. Dnes už na svojom transparentnom účte zbiera peniaze na zvyšné ročníky na univerzite.