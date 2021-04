Na Hrebienku sa zjavila medvedica s mladými: Neďaleko nich bola desiatka turistov

Stane sa z tatranských osád naozaj safari? Vo štvrtok na obed na Hrebienok prišla medvedica s dvoma mladými.

Neďaleko bol opäť otvorený ľadový dom a na ceste k Rainerovej chate bola minimálne desiatka turistov. Medvedica sa aj napriek tomu s mladými prechádzala po chodníku na Hrebienku.

Je to už skoro bežná záležitosť stretnúť divo žijúce zvieratá v tatranských osadách. Tentokrát to bola medvedica s dvomi rozkošnými mláďatami. „No o to je to horšie, medvedica vie byť veľmi agresívna pri ochrane svojich mláďat. Jej pohyb v blízkosti ľudí je o to nebezpečnejší.“ upozornil skúsený horský vodca Jaro (66), ktorý práve tadiaľ išiel z túry.

Zoológ vidí príčinu jej pohybu v blízkosti ľudí v niečom úplne v inom. „Práve začala medvedia ruja. Dospelý rujný samec má tendenciu zabiť mladé, aby sa mohol spáriť s medvedicou. Tá, aby ich ochránila, prišla do blízkosti ľudí. Medvedí samec sa v tomto období ľuďom veľmi vyhýba,“ dodal Jaro.

Prednedávnom nám riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko povedal: „Tak ako nechceme mať z národného parku lunapark, nechceli by sme mať zo zastavaných častí safari.“