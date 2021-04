Vladimír († 56) prišiel s nápadom vysadiť v Horovciach slovenský megaznak: Tragická smrť!

Nenápadná dedinka na Považí sa môže popýšiť unikátom.

Pred desiatimi rokmi ho vymyslel bývalý predseda urbárskeho spolku Vladimír Cíbik († 56), ktorý by sa v stredu dožil 66 rokov. Na ploche siedmich futbalových ihrísk od roku 2011 vyrastá z 18-tisíc listnatých a 2-tisíc ihličnatých stromov obrovský slovenský znak. Jeho autor sa však pohľadom na svoje dielo, žiaľ, už pokochať nemôže. Rok po začatí unikátneho projektu, aký nemá na Slovensku obdoby, tragicky zahynul.

Jedinečný projekt vyrástol na lúkach nad obcou Horovce (okr. Púchov). Vladimír Cíbik († 56) ako vtedajší predseda urbárskej obce sa začal začiatkom storočia zaoberať myšlienkou slovenského znaku, vytvoreného z tisícok rastúcich stromov. V roku 2010 vytvoril projekt zalesňovania poľnohospodárskej pôdy a po jeho schválení začal s prípravami. V roku 2011 sa parcela s názvom Borovina začala mulčovať a čistiť.

Výsadba trvala celý apríl. „S lesným hospodárom to preniesli na tú plochu - to bola lúka, označili to a potom podľa plánu sa vysádzalo,“ prezradil terajší predseda miestneho urbáru Ladislav Cíbik. Hasiči, poľovníci, turisti, členovia urbáru a dobrovoľníci vysadili ihličnany - smrek a smrekovec a tiež listnaté stromy ako dub, buk a jelša. Z nich vznikol slovenský megaznak.

Kochal sa s vnúčikom

„Parcela, kde je vysadený znak, má 9,9 hektára, a je tam vysadených 63-tisíc stromov. Okolo 20-tisíc stromov je v znaku, 18-tisíc listnatých, 2 000 ihličnatých stromov,“ vyratúva Cíbik. Desaťročné stromy si síce žijú vlastným životom, naďalej si ale vyžadujú nielen ďalšiu údržbu, ale aj dopĺňanie. „Keď to bolo malé, muselo sa to do roka aj dvakrát vykášať,“ vysvetľuje. Rástlo tam totiž malinčie a trávy, takže údržba bola na mieste, pokiaľ stromy neprerástli burinu.

„Teraz keď to je husté, robia sa preriezky, treba sa o to stále starať,“ doplnil predseda urbárskeho spolku. Žiaľ, majestátnosti unikátneho projektu sa jeho zakladateľ už nedožil. „V januári 2012 tragicky zahynul pri autonehode, ale sme mu vďační za dielo, ktoré nám tu zanechal. Vymyslel to, bol pri realizácii, len si to, žiaľ, neužil,“ uzavrel Ladislav Cíbik. Túto stredu by autor výnimočného projektu oslávil 66 rokov. Kým žil, rád sa touto nádherou kochal so svojím vnúčikom. Dnes jeho veľdielo, na ktoré je dokonalý pohľad z oblohy, robí radosť aj ostatným...

