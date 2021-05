Lobotka a Depetris oprášili staré spomienky: Zraz pod neapolským Vezuvom

Svoj futbalový i životný osud spojil so Slovenskom. Argentínsky útočník David Depetris (32) hral počas kariéry dvakrát za Spartak Trnava i AS Trenčín.

Získal naše občianstvo, u nás si našiel manželku Eriku (32), s ktorou vychovávajú synov Valentina (5) a Mattea (3). Začiatkom roka sa vytratil spod hradu Matúša Čáka do Talianska, kde oblieka dres US Savoia, účastníka Serie D.

Depetris je stále obávaným kanonierom. Iba v jednom z desiatich klubov, v ktorých doteraz hral, neskóroval. V savojskom tíme, kde absolvoval osem zápasov, už má tiež pár zárezov. „Trikrát som nastúpil v základnej zostave a dal som tri góly. S tým som spokojný, no moja celková bilancia mohla byť o niečo lepšia. Po príchode nového trénera dostávam častejšie príležitosť. Som rád, že som sa mu za dôveru odplatil gólmi,“ povedal David pre Nový Čas.

Zmluvu má len do konca júna. Svoju najbližšiu budúcnosť zatiaľ nerieši. „V klube sú so mnou spokojní. Dali mi najavo, že rátajú s mojimi službami aj do ďalšej sezóny. Uvidíme, ako dopadne zvyšok sezóny.“ Rodák z provincie Santa Fe, ktorá dala futbalu aj fenomenálneho Lionela Messiho, rád spomína na Trenčín i Trnavu, do ktorých sa po zahraničných potulkách zakaždým vrátil.

„Oba kluby pozorne sledujem a držím im palce. Som rád, že sa dostali v lige do skupiny bojujúcej o titul.“ David v nich strávil celkom sedem rokov. Dosť na to, aby v ňom zanechali hlbšiu stopu. „Mám na ne len veľmi dobré spomienky. V oboch som prežil krásne časy. Fandím aj slovenskej reprezentácii. Dúfam, že bude naďalej rásť a na majstrovstvách Európy poteší slovenských fanúšikov,“ želá si sympatický argentínsky útočník.

V talianskej Serii A pôsobí najviac slovenských futbalistov z top európskych piatich líg. Jeden z nich v Neapole – Stanislav Lobotka. Práve s ním Depetris hrával v Trenčíne, kde náš reprezentant rozbiehal svoju kariéru. Teraz sa po rokoch stretli pod neapolským Vezuvom.„Malo to byť už skôr, ale čakal som na príchod mojej rodiny. Bolo to príjemné posedenie. Oprášili sme spomienky aj na trenčiansku spoluprácu. Stanko mal 17 rokov a už vtedy som na ňom videl, že má futbalovo v sebe viac ako ostatní. Ak ostanem v Taliansku, určite to nebolo naše posledné stretnutie.“ Depetris prebrázdil počas svojej 16-ročnej profesionálnej dráhy okrem rodnej Argentíny aj Mexiko, Turecko, Česko, Holandsko a najnovšie i Taliansko. Už má jasno, kde sa po jej skončení s rodinou usadí. „Rozhodli sme sa, že bývať budeme v Trenčíne. Hoci synov učím aj španielsky jazyk, doma hovoríme väčšinou po slovensky. Reč teda nie je pre nich žiadnou prekážkou.“