Slovenskí europoslanci sú nadšení: Cestujúci vlakmi budú mať väčšie práva aj komfort

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili nové pravidlá, ktoré by mali dôslednejšie chrániť cestujúcich vlakom a pomôcť im pri meškaní či zrušení ich spoja, alebo v prípade diskriminácie.

Ústretový krok EP, ku ktorému došlo v roku 2021, ktorý EÚ vyhlásila za "rok železníc", privítali aj slovenskí europoslanci.

Monika Beňová (Smer-SD) ocenila, že práva cestujúcich v železničnej preprave budú posilnené a cestujúcich vlakom budú dôslednejšie chrániť a pomáhať im pri meškaní alebo zrušení spojov. "Osobám so zníženou pohyblivosťou bude zaistený lepší prístup do vlakov, ako aj dostupnejšie asistenčné služby. Upravené pravidlá sa budú vzťahovať aj na uľahčenie prepravy bicyklov," opísala situáciu.

Martin Hojsík (PS) toto opatrenie vníma ako podporu rozvoja vlakovej dopravy v Európe, ktorá je dôležitá pri riešení klimatickej krízy. "Preto musia mať pasažieri vo vlakoch, najmä v tých medzištátnych, rovnakú ochranu ako majú pri leteckej doprave," uviedol. Znamená to podľa neho väčšiu istotu cestujúcich pri vypadnutí alebo meškaní vlakových spojov, čo môže napomôcť tomu, aby ľudia dali prednosť ekologickejšej doprave.

Upozornil, že práva ľudí cestujúcich vlakmi boli doteraz vnímané ako národná záležitosť, ale pri rastúcom význame medzištátnej dopravy a aj pod tlakom verejnosti a ekologických ambícií došlo k zhode, že treba túto otázku riešiť na celoeurópskej úrovni. Vyjadril nádej, že aj na Slovensku to pomôže v rozvoji železničnej dopravy, najmä pri modernizácii regionálnych tratí, južného spojenia Bratislava - Košice a lepšieho napojenia sa na európsku sieť železníc. Aby sa viac nestalo, že keď začne horieť lokomotíva, cestujúci zostanú trčať niekde v poli," odkázal na Slovensko.

Eugen Jurzyca (SaS) posilnené práva cestujúcich v železničnej doprave tiež porovnal s komfortom, ktorý majú ľudia pri kúpe letenky a pri lístkoch na vlak - od prehľadnosti informácií o začiatku, čase a konci jazdy (letu) až po samotný nákup lístka. Podľa neho sa technicky nové práva zabezpečia tak, že sa informácie (neraz monopolných prepravcov) poskytnú tretím firmám, ktoré ich spracujú do užívateľsky prívetivejšej formy a poskytnú pasažierom. "Zákazník bude v kontakte so subjektmi pôsobiacimi v konkurenčnom prostredí, čo mu zabezpečí kvalitnejšiu službu v celej EÚ," zhodnotil situáciu.

Robert Hajšel (Smer-SD) spresnil, že vlaková doprava je na mnohých miestach dominantným prostriedkom presunu ľudí za prácou a vzdelaním, či počas dovoleniek. "Treba dbať, aby sa garantovali práva cestujúcich v prípade výrazného omeškania vinou prevádzkovateľov, alebo pokiaľ ide o poškodenie jeho práv počas cesty. Je to ďalší krok, ktorý by mal zvýšiť komfort cestovania aj vo vlakoch, čo treba podporovať z ekologického hľadiska, aby to bol atraktívnejší spôsob dopravy pre ľudí, než letecká či automobilová doprava," vysvetlil.

Ivan Štefanec (KDH) pripomenul, že EÚ práva cestujúcich v železničnej doprave čoraz viac chráni. Po predošlých úpravách, že v prípade vyše hodinového meškania vlaku majú cestujúci nárok na 25 percent z ceny lístka a pri vyše dvojhodinovom meškaní je to až 50 percent cestovného, nové pravidlá stanovujú, že ak bude vlak meškať viac ako 100 minút, prevádzkovateľ je povinný cestujúcim ponúknuť náhradný spoj do miesta určenia. "Tiež sa viac chránia osoby so zdravotným postihnutím, keď stačí, že o svojej ceste informujú už len deň dopredu. V neposlednom rade sú to aj úpravy v prospech cyklistov, ktorí budú mať miesto pre bicykle v každej vlakovej súprave," dodal.

Ústretovosť nových pravidiel voči cyklistom Štefanec privítal aj v kontexte národného plánu obnovy, kde Slovensko vyčlenilo 100 miliónov eur na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na železničných staniciach.