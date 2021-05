Aký je dovolenkový hit počas pandémie? Cestovanie karavanom!

Karavaning počas posledných rokov naberal na sile po celej Európe. Najvýraznejší nárast v obľube tohto druhu cestovania však nastal v roku 2020, počas pandémie koronavírusu.

Dovolenkári boli prinútení zmeniť hotel či chatu za karavan, domček, ktorý si berú všade so sebou, všade sú doma. Aj keď väčšina ubytovacích zariadení musela ostať z hygienických dôvodov dlhší čas zatvorená, pre karavan to neplatilo.

Slováci sa tejto situácii pomerne rýchlo prispôsobili, začali si požičiavať alebo kupovať karavany v ďaleko väčšej miere, ako tomu bolo zvykom v ostatných rokoch. Aj podnikatelia, ktorým sa zrazu stratili zákazníci zo svojich reštaurácií, krčmičiek, izbičiek, atrakcií, sa tejto situácii prispôsobili. Začali u nás vznikať nové parkoviská pre karavany, nové služby pre karavanistov. Vznikli nové kempy, prípadne sa vytvorili popri hoteloch či rekreačných chatách odstavné plochy pre karavany, tzv. stellplatzy (medzinárodne používané slovo prevzaté z nemčiny). Výrobcovia karavanov nestíhajú dodávať nové karavany do predajní, vznikajú nové požičovne.

Dovolenka v karavane ponúka zaujímavé možnosti

Hovorí sa, že karavaning znamená slobodu. V istom zmysle to tak je, no neplatí to úplne. Výhoda je tá, že podľa nálady či počasia môžete kedykoľvek zmeniť miesto pobytu. Vyberiete sa na hory. Je vám tam už chladno? Sadnete za volant a vyberiete sa k vode. Veľa toho nebalíte. Maximálne kempingový nábytok. Vozíte so sebou svoju posteľ, chladničku, svoju kúpeľňu aj svoje WC. Zaparkujete, kedy vám to vyhovuje, kde sa vám to páči. A každý deň niekde inde. A ak sa vám páči, tak ostanete 2, 3, kľudne 7 dní. Toto je tá sloboda, to čo robí karavaning karavaningom. Toto je to, čo viedlo prvých konštruktérov ku výrobe prvých obytných áut či prívesov.

Na všetko sú však pravidlá

A tie nám z tej slobody trošku uberajú. Samozrejme, že treba dodržiavať zákony. Všade sa s karavanom nedostanete, alebo nemôžete nocovať. Treba rešpektovať zákazy kempovania v národných parkoch a na chránených územiach. V rôznych štátoch sú tieto opatrenia rozdielne a môžu sa časom aj meniť, pribúdať či ubúdať. Cestovateľ by si mal pred cestou naštudovať legislatívu daného štátu, kam sa vyberie, prípadne preštudovať možnosti na Slovensku. Je veľa portálov na internete, kde sa karavanisti združujú a radia si. Na sociálnych sieťach je týchto skupín hneď niekoľko. Napríklad na Facebooku. Určite veľmi radi poradia aj v požičovniach karavanov či v turistických agentúrach vo zvolenej lokalite. Pre začínajúcich kemperov odporúčame návštevu kempov.

Základom je dodržiavanie etikety kempovania

Väčšinou sú to pravidlá, ktoré by mali byť samozrejmosťou, ako udržiavanie poriadku, nerušenie ostatných a podobne. Stále sa, žiaľ, nájdu ľudia, ktorým slušné správanie veľa nehovorí. Nováčik si môže ľahko nájsť na internete rôzne informácie a návody. Skúsení karavanisti radi poradia nováčikom.

Aký karavan si zvoliť či kúpiť na dovolenku?

Na toto neexistuje jednoznačná odpoveď. Je veľa druhov vozidiel, v rôznych výbavách, veľkostiach. Najlepšie je skúsiť, zažiť, zistiť a až potom prípadne investovať do svojho. A či nové alebo ojazdené? Aj to je čisto na možnostiach a vkuse konkrétneho cestovateľa. Iná je dovolenka v obytnom aute, iná v obytnom prívese. Základom všetkých karavanov je už spomínaná možnosť spať. Čiže posteľ. Vo väčšine je aj kuchynka s plynovým varičom, umývadlo, WC. Aj tu existujú veľké rozdiely, sú veľké plne vybavené karavany, sú však aj maličké, skromné, no zase veľmi dobre manévrovateľné v historických uličkách miest.

Prvýkrát si radšej kavaran požičajte

Ak sa rozhodnete vyskúšať si dovolenku v karavane prvýkrát, odporúčame vám využiť služby požičovne v porovnaní so službami neznačkového prenájmu z inzerátu. A prečo? Kvôli poskytnutým službám. Hlavne v prípade, ak sa niečo prihodí. Požičovne majú svoje skúsenosti, majú autá poistené na účely požičiavania, všetky detaily sú dohodnuté v zmluvách. Viete si prečítať referencie na danú firmu, ktoré môžu byť zárukou, že sa naozaj nemusíte obávať nečakaných vecí. Požičovne sa o vás vo väčšine prípadov postarajú. Vyskúšať môžete napríklad požičovňu s príznačným názvom „Požičaj si karavan“. Okrem rodinných karavanov tu nájdete aj luxusnejšie vybavené. A pre tých najnáročnejších vám ku obytnému autu zapožičajú aj motorový čln na prívesnom vozíku, elektro kolobežky alebo príves na motorky.

Prvú dovolenku v karavane si ľudia plánujú dlhšiu dobu. Nevedia presne, čo ich čaká, je to veľké dobrodružstvo. Dovolenka v karavane sa však nikdy nedá naplánovať do detailov. A v tom je to čaro. Nemusíte sa riadiť plánom, môžete za jazdy prispôsobovať svoje ciele, lokality... Nie nadarmo sa u karavanistov hovorí „cesta je cieľ“. Najdôležitejšie na tejto dovolenke je dobrá nálada. Ak ju neprekazí ani zlé počasie, ani zatvorené múzeum či jaskyňa, alebo studená voda v mori, tak vtedy je to tá pravá karavanistická nálada.

Vyladenie detailov podľa vlastných predstáv a nárokov

Pri prvom zapožičaní si auta alebo prívesu zistíte, čo by mohlo byť zariadené či vybavené trochu inak, niečo je navyše, niečo vám bude chýbať. Na základe jednej či dvoch takýchto skúsenosti sa potom viete presnejšie rozhodnúť, čo je pre vás to pravé. Samozrejme, aj tieto nároky sa časom môžu zmeniť. Pribudnú deti, alebo naopak, už s vami nebudú chcieť cestovať. Alebo budete vyžadovať väčšie pohodlie, inú výbavu.

Keď vyrazíte v zime, budete potrebovať inak vybavený karavan ako v lete. Všetko sa dá prispôsobovať vašim požiadavkám a možnostiam. Pokiaľ sa rozhodnete pre vozidlo alebo príves z bazáru, bolo by dobré nespoliehať sa len na predavača, ale zobrať so sebou na obhliadku skúsenú osobu. Staršie karavany sú síce lacnejšie, no budú aj mnohokrát vyžadovať stále ďalšie a ďalšie investície. U nového karavanu od autorizovaného dílera sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup, na záručný aj pozáručný servis a na profesionálne rady pri kúpe. Títo predajcovia majú dlhoročné skúsenosti a vedia veľmi dobre odhadnúť, čo budete potrebovať, alebo čo potrebovať nebudete. Jedným z najdlhšie fungujúcich predajcov a aj výrobcov karavanov na Slovensku je firma z Martina TURČAN – AUTO. Predajcovia okrem áut a prívesov ponúkajú aj veľa rôznych doplnkov, vybavenia, pomôcok, máp.

Dovolenka s karavanom je veľké dobrodružstvo

Či už budete jazdiť prerobenou dodávkou, luxusným obytným autom, veteránom, alebo s obytným prívesom, zažijete pri každej ceste nové dobrodružstvo. Spoznáte kopec nových ľudí, väčšinou veľmi spoločenských a milých. A hlavne, objavíte miesta, o ktorých ste ani netušili, že existujú. A aj na Slovensku ich máme naozaj veľmi veľa, a mnohokrát ani nie ďaleko od svojho domova.

Ak sa vyberiete túto jar, leto alebo jeseň na cesty (v rámci rôznych možných opatrení), buďte, prosím, naďalej obozretní, dávajte si pozor a dbajte na zdravie nielen svoje, ale aj ostatných. Vidíme sa na cestách! Svoj karavan si môžete rezervovať už dnes na stránke Požičaj si karavan.