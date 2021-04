Šlágru Trnava – Slovan nepomohlo ani uvoľnenie opatrení: Derby bude bez divákov!

S výdychom prišlo sklamanie! Utorkové uvoľnenie pandemických opatrení sľubovalo v piatich profesionálnych športových ligách návrat fanúšikov na tribúny. Na futbalových štadiónoch ich môže byť od tohto víkendu maximálne 2 000. Nedeľňajšiemu šlágru kola Spartak Trnava – Slovan Bratislava by aj takáto kulisa pomohla. Nebude však žiadna.

Na prestížny súboj, v ktorom môžu belasí v prípade víťazstva obhájiť majstrovský titul, ľudí nepustia. Rozhodol o tom trnavský klub, organizátor zápasu. Má veľké výhrady k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa zmenili podmienky vstupu divákov na hromadné podujatia. Vníma ich ako nevykonateľné.

„Vyžadovať od divákov, aby sa preukázali negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 12 hodín v čase, keď do väčšiny obchodných prevádzok stačí 7-, resp. 14-dňový test a na bohoslužbu sa dá ísť úplne bez testu, považujeme za diskriminačné. Podmienky, za akých by mal divák umožnený vstup na stretnutie, sú nespravodlivé,“ tvrdí Spartak.

V praxi to znamená, že aj keby klub povolil účasť svojich fanúšikov na zápase, tí musia znášať zvýšené náklady - zaplatiť si PCR test i vstupenku. „Ak by sa napokon aj našlo zopár jednotlivcov, ktorí by boli ochotní vynaložiť nezanedbateľné finančné prostriedky a podstúpiť tortúru testovania, tak v súčasnom období, keď v Trnave v nedeľu nefungujú odberné miesta, spoliehať sa na to, či laboratóriá stihnú spracovať výsledky PCR testov, sa javí ako nerealizovateľné,“ zdôraznili Trnavčania v reakcii na novú situáciu.