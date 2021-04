Oslávenec Roman Pomajbo: Narodeniny so synom pri pive

Roman Pomajbo (52) oslávil v pondelok svoje 52. narodeniny, ku ktorým dostal ešte o jeden darček navyše - po dlhých mesiacoch sa opäť otvorili terasy a tak si mohol vychutnať svoj narodeninový deň bez rúška a s čapovaným pivkom.

Spoločnosť mu robil syn Eliot, s ktorým sa spoločne pustili aj do netradičnej narodeninovej aktivity. S kosačkami totiž brázdili trávnik na dvore. A aj keď práce okolo domu nepatria k tradičným narodeninovým aktivitám, Pomajbovci si toto kosenie užili a tešili sa zo vzájomnej prítomnosti a toho, že oslávencov deň môžu prežiť spolu a zdraví. „Tak som si to dnes so synom užil. Ďakujem Vám všetkým za priania,“ priznal Roman.