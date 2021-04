Adela sa dala zaočkovať proti COVID-19: Po pár hodinách udreli nepríjemné príznaky

Už má po tom. Aj obľúbená moderátorka Adela Vinczeová (40) má nárok na vakcínu proti koronavírusu, preto sa neváhala hneď zaregistrovať. No kým na termín v Bratislave zatiaľ čakala márne, všetko sa uplynulý víkend zmenilo.

Spolu s manželom Viktorom (30) boli na chate na Liptove, a tak sa moderátor rozhodol blondínke zmeniť pri registrácii možné miesta, kam sa vie dostaviť na vakcínu. A veru dobre urobil.

Adela s manželom Viktorom ešte koncom minulého roka prekonali koronavírus. Obaja dobre vedia, že najjednoduchšou cestou, ako sa opäť ubrániť tejto pliage a žiť slobodnejšie, je práve očkovanie. „Astra je tam. Sme na chate na Liptove, prišiel termín do Prešova, neváhala. Neváhajte ani vy. Ja stále čakám. Tomu, že je to moja babka, ktorú len sprevádzam, neuverili,“ priznal moderátor aj so štipkou humoru.

„Mala som v noci zimnicu, zvýšenú teplotu a bolí ma ruka. Plus mám ešte stále teplotu, ale to sú všetko očakávané stavy,“ prezradila Adela Novému Času s tým, že takéto príznaky sú bežné a ťažkú hlavu si z toho rozhodne nerobí.