Po zápasoch s Nemeckom slová chvály aj konštruktívna kritika: V čom vidí tréner Ramsay problém?

Slovenská hokejová reprezentácia uspela aj v druhom prípravnom zápase proti hokejistom z Nemecka.

V odvetnom stretnutí sa Slovákom podarilo zvíťaziť v riadnom hracom čase 2:1. O slovenské góly sa postarala dvojica Andrej Kollár a Daniil Fominych, ktorého presný zásah zo 48. minúty rozhodol o triumfe slovenskej reprezentácie.

"Som veľmi šťastný z výkonu viacerých mladých hráčov. Máme však problém skórovať aj z jednoduchších situácií, čo treba zlepšiť. V presilovkách chýbal hráč, ktorý by to vzal na seba a preferuje častejšiu streľbu. To musíme tiež zlepšiť. Na druhej strane obrancovia začali veľmi dobre podporovať útok, čo je výborné najmä proti fyzicky tak zdatnému tímu ako je Nemecko," uviedol po zápase tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay na TV Dajto.

Výkony slovenských hokejistov v dvoch prípravných zápasoch proti Nemecku zhodnotil aj prezident SZĽH Miroslav Šatan, ktorý vidí v mladíkoch budúcnosť slovenského hokeja. "Mladí hráči príjemne prekvapili a viacerí z nich si zaslúžia šancu bojovať o svetový šampionát. Sú prísľubom do budúcnosti. Predpokladám však, že asi šesť hráčov z tohto tímu uvoľní miesto v reprezentácii iným hráčom, keď príde čas na ďalšiu nomináciu. Budeme o nej informovať do dvoch dní. Medzi novými hráčmi pribudne aj jeden brankár."