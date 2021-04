Miro Noga sa bráni dnešným seriálom: Kritika na adresu kvality súčasnej tvorby!

Obľúbený herec Miroslav Noga (61) patrí medzi známych umelcov na Slovensku a za desiatky rokov praxe si vybudoval úspešnú kariéru.

Dlhé roky tvoril komediálnu dvojicu so Števom Skrúcaným (61), až sa napokon z televíznych obrazoviek stiahol a premiestnil na divadelné dosky. A aj keď sa mu ponuky na seriály sypú vo veľkom množstve, prezradil, prečo ich radšej odmieta. Miroslav Noga srší obrovskou charizmou a talentom, ktorého má na rozdávanie. Za roky, ktoré strávil v hereckom svete, si môže pracovné ponuky sám vyberať.

Avšak natíska sa otázka, prečo sa na televíznej obrazovke a v seriáloch takmer vôbec už neukazuje. „Priznám sa, že sa trošku bránim dnešným seriálom, pretože si myslím, že som zažil asi možno také trošku iné obdobie, inú kvalitu, čo sa týkalo aj scenárov a aj tej výroby. Sem-tam som naskočil do niektorých seriálov, ale ten spôsob výroby, že o šiestej ráno nastúpiš ako do roboty a točíš do 18.00, 10 obrazov denne, to sa mi zdalo už také trošku...“ prezradil v rozhovore pre Rádio Slovensko.

No kedysi sa tomu rozhodne nevyhýbal. „Bývalo to inak. Tie veci boli jednoducho naskúšané a myslím, že to aj herecky inak dodnes pôsobí. Povedal by som, že tieto seriály sú skôr o vypĺňaní programovej štruktúry, takže je tam strašne veľa takej tej vaty. Chápem to, že sa zmenila tá televízna, mediálna doba, dokonca už to tá televízia má nahnuté, lebo nakoniec ju prevalcuje internet,“ dodal Noga.