Zabalí to ešte pred finále? Belohorcová dosiahla v Tvojej tvári, čo sa iným nikdy nepodarí

Zuzana Belohorcová (45) si v ďalšom kole šouTvoja tvár znie povedome zaspievala so svojou dcérkou Salmou (11). Tento nápad pochádza z jej hlavy a keď ho predostrela režisérovi, bol nadšený. Malá speváčka vraj vôbec nemala trému a na javisku sa cítila, akoby na ňom stála odjakživa.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

„Keď mi ruleta pridelila duet od Pitbulla a Christiny Aguilery, povedala som si, že by bolo skvelé, keby si so mnou zaspievala Salminka. Keď som to povedala režisérovi Pepemu Majeskému, bol z toho bol nadšený. Vraj vždy túžil po tom, aby si účinkujúci zaspievali so svojimi rodinnými príslušníkmi, ale nikdy k tomu nedošlo. Málokto má muzikálne dieťa alebo iného člena rodiny. Salminka vie krásne spievať, chodila na hip hop, balet, gymnastiku, hrala na bubny a je veľmi muzikálna,“ hovorí o dcérke hrdá Zuzana.

Mama je vraj bombová

Blondínka hneď volala dcére do španielskej Marbelly, kde rodina žije. „Bola z toho úplne nadšená, ale, samozrejme, trošku sa obávala, či vystúpenie zvládne, aká to bude pesnička, to bolo pre ňu dôležité. Povedala som jej, že bude určite úžasná, pretože je pre mňa hviezda. Veľmi som sa tešila, že konečne uvidím po dlhom čase aspoň jedno svoje dieťa.“ Zuzana totiž so svojou rodinou nebola už dlhý čas.

„Keď mi maminka zavolala, bola som prekvapená, že chce so mnou spievať v šou, ale veľmi som sa tešila, že mi dala takú šancu. Povedala som si wow, Christina Aguilera, to bude super! Mám ju veľmi rada, má superské pesničky, ktoré veľmi dobre poznám a obľúbila som si najmä tú, ktorú sme spievali spolu,“ hovorí talentovaná Salma, ktorá na Slovensko priletela so Zuzaninými rodičmi.

Naspäť odlietala s tetou Mirkou, ktorá išla pomôcť do Španielska Zuzaninmu manželovi Vlastovi s domácnosťou. Medzitým si však mama a dcéra užili v Bratislave spoločný čas. „Čakali nás hlasové tréningy s Jankou Bugalovou, ktorá ju pochválila, že je veľmi muzikálna, Miňo nás učil choreografiu, potom nasledovali generálky. Pre Salminku to bolo celkom náročné, pretože prvýkrát stála na veľkom pódiu. Musím povedať, že to zvládla na jednotku, som na ňu pyšná. V tomto programe je to pre mňa najviac, čo som si mohla priať. Nemusím ani postúpiť do finále, najdôležitejšie je, že som si mohla zaspievať s mojou milovanou dcérkou. Bude to pre nás krásna spomienka."

Salma vraj vôbec nemala trému. „Iba trošku som sa bála, ale povedala som si, že to dám a musí to byť super. S maminkou sa mi spievalo skvele, bola bombová, veľmi ju ľúbim. Keď budem veľká, chcela by som byť asi speváčka,“ priznáva Salma, ktorú vraj pochválili všetci porotcovia a, samozrejme, aj mama, ktorá je na ňu hrdá. Spoločný výkon vraj pošlú aj spevákovi Pittbulovi, s ktorým sa Zuzana pozná. „Nahrali sme mu aj videopozdrav už zamaskované, tak uvidíme, aká bude jeho reakcia.“