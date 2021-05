Jednu z najmalebnejších častí Banskej Štiavnice čaká novinka: Rekonštrukcia za vyše 700-tisíc eur

Mesto Banská Štiavnica chystá rekonštrukciu ulice Pod Kalváriou, do jej komplexnej obnovy plánuje investovať viac ako 700 000 eur.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako pre TASR potvrdila primátorka mesta Nadežda Babiaková, práce čiastočne ovplyvnia aj tohtoročnú letnú turistickú sezónu. "Ide o celoplošnú opravu vrátane kanalizácie, vybudovania chodníka, nových povrchov, priestorov na parkovanie a nového verejného osvetlenia. Celkovo sa zmení charakter ulice, ktorá dostane kultivovanú dobovú podobu," uviedla Babiaková. Ako dodala, komplexná rekonštrukcia zvýši bezpečnosť i celkový komfort obyvateľov a návštevníkov lokality.

Ulicu, ktorá vedie k ikonickej banskoštiavnickej kalvárii, plánovala samospráva rekonštruovať v dvoch etapách. Začať chcela v roku 2020, no i z dôvodu pandémie nového koronavírusu od pôvodných plánov upustila. Kedy sa práce začnú, ukáže až výsledok verejného obstarávania, podľa primátorky však rekonštrukcia zasiahne minimálne do jedného mesiaca z hlavnej letnej turistickej sezóny.

"Musíme to budovať vtedy, keď to dovolí počasie. Banská Štiavnica je zradná, takéto veci sa nedajú robiť v zimných mesiacoch," vysvetlila Babiaková.Návštevníci sa však podľa primátorky na kalváriu bez problémov dostanú, rovnako budú mať zabezpečený prístup do svojich domov aj obyvatelia ulice. "Finančných prostriedkov na komunikácie a verejné priestranstvá nie je nikdy dosť. Tento rok do rekonštrukcie verejných priestranstiev len v mestskej pamiatkovej zóne investujeme viac ako 1,6 milióna eur," uzavrela primátorka s tým, že okrem ulice Pod Kalváriou mesto plánuje i komplexnú rekonštrukciu ulice Dolná Resla.