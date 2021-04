Ronaldo je v Juventuse nespokojný: Návrat do United po 12 rokoch?

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo by sa po dvanástich rokoch mohol vrátiť do klubu, v ktorom prerazil do svetového futbalu - Manchestru United.

Aktuálne 36-ročný rodák z Funchalu na Madeire síce seniorskú kariéru začal v portugalskom Sportingu Lisabon, ale až po prestupe do Anglicka v lete 2003 sa vo veku 18 rokov dostal na futbalové výslnie. A zotrval na ňom doteraz. Cristiano Ronaldo v súčasnosti pôsobí v talianskom klube Juventus Turín, do ktorého prišiel v lete 2018 po deviatich rokoch v španielskom Reale Madrid. Ako informuje taliansky denník Gazzetta dello Sport, portugalský futbalový virtuóz je v Juventuse nespokojný a už v lete 2021 by mohol z klubu odísť napriek zmluve do konca sezóny 2021/2022. Problémom môžu byť financie. Nejde ani tak o výšku odstupného 30 miliónov eur, ale o plat Cristiana Ronalda. Jeho ročný príjem je aktuálne 31 miliónov eur, no vedenie Manchestru United je ochotné platiť nanajvýš polovicu tejto sumy. Portugalský futbalista však údajne nechce ísť pod 20 miliónov eur ročne. Cristiano Ronaldo pôsobil v Manchestri United v rokoch 2003 až 2009, potom strávil deväť sezón v Reale Madrid a teraz je tretí rok v Juventuse. "Červení diabli" s ním v zostave trikrát vyhrali Premier League, raz Ligu majstrov a raz MS klubov. V Reale sa dvakrát stal šampiónom Španielska a až štyrikrát triumfoval v LM, v Juventuse sú na jeho konte zatiaľ iba dva talianske tituly. S reprezentáciou Portugalska sa stal majstrom Európy na šampionáte v roku 2016 vo Francúzsku.