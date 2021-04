Policajti zo Želiezoviec riešili kuriózny prípad: Zásah kvôli ježkovi!

Práca policajta prináša aj raritné situácie.

Svoje o tom môžu povedať aj muži zákona zo Želiezoviec. ,,Na políciu sa telefonicky počas hlbokej noci obrátil starší manželský pár. Muž aj žena majú 86 rokov a sú imobilní. Pani policajtov prosila, či by im nemohli pomôcť s nečakaným problémom - ich pes na dvore neustále štekal, lebo videl ježka," informuje nitrianska krajská polícia na Facebooku.

,,Keďže to okolnosti pokojnej služby dovolili, policajti sa na miesto dostavili, ježka skutočne našli a preložili ho do jeho prirodzeného biotopu, do parku v Želiezovciach. Seniori sa potom mohli v pokoji vyspať. Aj takéto prípady prináša život..." konštatovali muži zákona.