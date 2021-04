Odplata za Superligu: Fanúšikovia Manchestru United vyháňajú majiteľov z klubu!

Padajú prvé hlavy! Po skrachovaní elitárskeho projektu európskej futbalovej Superligy sa roztrhlo vrece s rezignáciami vysokých klubových funkcionárov. Medzi prvými odstúpil generálny manažér Manchestru United Joel Glazer.

Túto správu uvítali fanúšikovia momentálne druhého tímu anglickej Premier League s nadšením. Nie je to však všetko, s čím by sa priaznivci „červený chdiablov“ nateraz uspokojili.Je adresovaná americkým majiteľom klubu Joelovi a Avramovi Glazerovcom, ktorí vlastnia 80 percent akcií ManchestruUnited.zhrnuli fanúšikovia. Predaj klubu sa považuje za jediné riešenie. V Anglicku sa čoraz viac hovorí o zmene zákona o vlastníctve klubu. Ako ideálny sa spomína nemecký model, v ktorom majú fanúšikovia 51 % akcií. Priaznivci United sú momentálne jediní, ktorí po fiasku so Superligou požadujú rezignáciu vedenia klubu.