Zmarená mimoriadna schôdza: Publicista Hrabko vie, o čo Ficovi a spol. ide

V súvislosti s podozreniami o prepojení ruskej tajnej služby na výbuch v muničnom sklade Vrbětice v roku 2014 už Slovenská republika deklarovala solidaritu s českým susedom a akékoľvek ďalšie politické kroky v tejto veci by mala robiť v koordinácii s partnermi v Európskej únii (EÚ) a NATO.

V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Pripomenul, že český parlament už označil skutok za akt agresie a teroristický čin.

Práve závažnosť kauzy si podľa neho v budúcnosti vyžaduje koordinovaný postup štátov Európskej únie, a nie samostatné kroky jednotlivých členských štátov. "Musíme počkať. Príliš rýchle reakcie bývajú niekedy nanič, a toto je podľa mňa práve ten prípad," konštatoval publicista.

V diskusii tiež upozornil na potrebu riešiť situáciu v Slovenskej informačnej službe (SIS), ktorej doterajší riaditeľ aj jeden z námestníkov sú obvinení z korupcie a aktuálne vo vyšetrovacej väzbe. "Je vizitkou tejto vlády, keď dve tretiny vedenia tajnej služby sedia vo vyšetrovacej väzbe a ostal tam iba jeden námestník. Je zlé, ak je tajná služba v takomto okyptenom stave," uviedol Hrabko.

V prípade dvoch návrhov na novú legislatívnu úpravu kolúznej väzby, jedného z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) a druhého z hnutia Sme rodina, sa prikláňa k názoru ministerky. "Toto je podľa môjho názoru výsostne odborná otázka. Súhlasím s pani ministerkou, že takéto návrhy sa nemajú šiť horúcou ihlou. To si vyžaduje riadny legislatívny proces a pripomienkovacie konanie všetkých zainteresovaných zložiek," zhodnotil.

Hrabko v debate označil iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR opozíciou aj úvahy o odvolávaní ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie za štandardnú opozičnú politickú prácu. "Je to folklór, hodnotil by som to skôr ako prípravu na referendum," zhrnul Hrabko, podľa ktorého sa opozičné strany pred predložením referendovej petície prezidentke Zuzane Čaputovej snažia byť čo najviac v strede pozornosti verejnosti.