Na hľadača kovov sa po 24 rokoch usmialo šťastie: Myslel, že našiel gombík, bol to hotový poklad!

To je ale úlovok! Deryck Egré sa 24 rokov venuje hľadaniu kovov. Tentokrát našiel úplnú vzácnosť.

Ako informuje Jersey Evening Post, Deryck objavil zlatú mincu, ktorá je odhadom z obdobia 100 rokov pred naším letopočtom. Ide o tzv. zlatý statér kmeňa Aulerci Cenomani, ktorý našiel v poli na ostrove Jersey.

Pán Egré nemohol uveriť vlastným očiam. "Myslel som si, že je to falošné. Nemyslel som si, že by som mohol mať niekedy také šťastie," povedal úprimne. Problém bol ale v tom, že tento úlovok získal na cudzej pôde. No všetko dopadlo dobre a s majiteľom danej plochy sa dohodli, že si mincu môže nechať. Nemal by ani srdce na to, aby ju predal.

Tento poklad sa stal súčasťou jeho zbierky. Uvedomuje si, že má doma obrovskú vzácnosť, keďže na svete existuje približne iba 20 mincí tohto typu. Z toho 5 sa našlo v Jersey. „Je ohromujúce, že prežila v oranej pôde tak dlho a neprežuvali ju neľútostné poľnohospodárske stroje - pretože mnohé neprežijú moderné poľnohospodárske metódy,“ vysvetlil.

Deryck nikdy nezabudne na moment, kedy si uvedomil, že drží v ruke vzácnosť, ktorá ma približne 2100 rokov. „Keď som prvýkrát uvidel mincu, myslel som si, že ide o gombík z dámskej vesty. Bolo to celé od blata a poriadne som nevidel. Až keď som to otočil, moje srdce vynechalo úder, keď som uvidel brilantný portrét okrídleného koňa s ľudskou hlavou. Potom som si uvedomil, že som našiel celý zlatý statér," povedal otvorene. „Chcel by som sa poďakovať Philipovi de Jersey, archeológovi z Guernsey, numizmatikovi a spisovateľovi za pomoc pri získaní referenčného čísla pre štatistiku,“ uzavrel.

Činnosť, ktorej sa Deryck venuje, vykonávajú v La Hougue Bie iba ďalší traja muži. Dokopy štyria detektoristi identifikujú nálezy, na ktoré natrafia počas svojej výpravy. Niekedy im aj verejnosť prinesie zaujímavé artefakty. Deryck sa konečne po dlhých 24 rokoch dostal k skutočnému pokladu.