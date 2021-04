Policajný zásah v Starej Turej pobúril množstvo Slovákov: Ombudsmanka reaguje

Z hľadiska ochrany základných práv a slobôd musí byť postup polície vždy primeraný a nesmie presiahnuť nevyhnutnú mieru.

Pre TASR to uviedla Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv. Reagovala tak na medializovaný zásah policajta v Starej Turej voči človeku bez domova. "Verejná ochrankyňa práv bola upozornená na incident zo strany používateľov sociálnych sietí, ktorých v reakcii informovala, že sa na ňu v danej veci môžu obrátiť s podnetom," uviedla Pavelková. Kancelária verejného ochrancu práv pripomína, že vo všeobecnosti je úlohou polície pomáhať a chrániť, rešpektovať a dodržiavať ľudské práva a v prípade nevyhnutnosti použitia donucovacích prostriedkov dbať na primeranosť.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video so zásahom policajta v Starej Turej v okrese Nové Mesto nad Váhom voči človeku bez domova. Záznam zachytáva dvojicu policajtov a muža ležiaceho na zemi. Jeden z policajtov ho kope, štuchá, udiera ho do brucha. Súčasťou videa je aj snímka muža so zakrvaveným uchom.

Polícia neskôr reagovala, že zasahovala v pondelok (19. 4.) pri tunajšom obchodnom dome, kde mali bezdomovci ukradnúť alkohol. Policajtov zavolal pracovník obchodného domu, ktorý upozornil aj na agresívne správanie ľudí bez domova. Policajt 37-ročného muža upozornil na to, aby si po sebe odpratal neporiadok a niekoľkokrát ho vyzval, aby z miesta odišiel. Keďže výzvy policajta muž neuposlúchol, chcel ho policajt z miesta vyviesť. Muž mal podľa polície reagovať agresívne a mal klásť aktívny odpor. Policajt preto použil donucovacie prostriedky. Počas zákroku sa muž mal vyjadriť, že si policajta nájde, že vie, kde býva on aj jeho rodina.

K incidentu sa vyjadril aj prezident Policajného zboru Peter Kovařík s tým, že postup polície vyšetrí Úrad inšpekčnej služby. "Citlivo vnímam zverejnené zábery aj oprávnenosť vyjadrení verejnosti na sociálnych sieťach. Zároveň je potrebné povedať, že incident má širšie súvislosti. Veci nikdy nie sú len čierno-biele," uviedol policajný prezident. Pripustil, že zásah policajta sa skutočne javí ako neprimeraný, poznamenal však, že muž opakovane odmietal uposlúchnuť výzvu na opustenie priestoru, bol agresívny a vyhrážal sa policajtovi zabitím jeho rodiny.