Ukrajinci prestali odoberať zemný plyn zo Slovenska: Čo je za tým?

Ukrajinci prestali odoberať zemný plyn zo Slovenska. Plynovodom Vojany-Užhorod už druhý mesiac neprúdi plyn.

Podľa slovenského prepravcu zemného plynu, spoločnosti Eustream, dodávatelia plynu nateraz nemajú záujem našim východným susedom dodávať plyn vojanským plynovodom, keďže neevidujú dopyt zo strany Ukrajiny. „V súčasnom období absentuje významnejší dopyt po preprave v smere na Ukrajinu. Naopak, v dôsledku situácie na trhu bol dokonca zaznamenaný väčší vývoz zemného plynu z Ukrajiny ako dovoz,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca Eustreamu Pavol Kubík.

Za nezáujmom o prepravu plynu zo Slovenska na Ukrajinu budú zrejme preplnené ukrajinské zásobníky plynu. „Súvisí to ešte s vlaňajším intenzívnym predzásobením, prípadne v ďalších faktoroch na trhu so zemným plynom, napríklad ceny plynu,“ dodal Kubík, podľa ktorého je Eustream stále pripravený na opätovné obnovenie dodávok plynu z Vojan do Užhorodu.

Ukrajinci ešte počas minuloročného leta odoberali vojanským plynovodom denne zhruba 40 miliónov kubíkov plynu. V jeseni sa odber znížil na 14 až 8 miliónov metrov kubických, pričom ku koncu vlaňajška sa prepravilo plynovodom Vojany-Užhorod už len okolo 1,3 milióna kubíkov plynu denne. V januári a vo februári tohto roka sa preprava plynu zo Slovenska na Ukrajinu pohybovala na úrovni jedného milióna kubíkov denne. Najviac sa doteraz prepravilo reverzným tokom v Budinciach, a to 44 miliónov kubíkov plynu v sobotu 29. októbra 2016.

Zrekonštruovaný plynovod Vojany – Užhorod má v súčasnosti ročnú kapacitu vyše 14,6 miliardy metrov kubických. Slovensko-ukrajinský reverz bol v plnej miere sprevádzkovaný 2. septembra 2014 po ukončení testovacích dodávok. Slovensko sa rozhodlo plynovod zrekonštruovať pre problémy Ukrajiny s dodávkami plynu z Ruska.