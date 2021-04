Obrovský záujem o očkovanie v Bratislave: Stiahnu vakcíny zo zvyšku Slovenska do hlavného mesta?

Hlásia nedostatok! V očkovacom centre v Bratislave v nedeľu zaočkovali rekordných 3 460 ľudí, no záujem ľudí prevyšuje možnosti strediska.

Stačilo by, aby Ministerstvo zdravotníctva SR sprístupnilo pre hlavné mesto viac dávok vakcín, ktoré sú distribuované do iných regiónov, kde o očkovanie ľudia neprejavili až taký záujem. Nový Čas preto zisťoval, či majú ostatné veľkokapacitné očkovacie miesta prebytočné dávky a či by ich poslali do Bratislavy.

Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla a župana Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu je v Bratislave záujem aj o vakcíny, ktoré sú inde na Slovensku nevyužité! K 13. 4. bolo v kraji zaočkovaných 26,86 % obyvateľov, čo je najvyšší podiel na Slovensku. Lenže ľudia merajú za vakcínou dlhé cesty. „Obyvatelia Bratislavy jazdia za očkovaním desiatky až stovky kilometrov,“ odhalil primátor.

„Z hľadiska očkovania musíme myslieť rovnomerne na všetkých obyvateľov Slovenska,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ľudia si môžu vybrať vakcinačné centrum, kde sa chcú dať zaočkovať, a počkať, kým im príde SMS s oznámením termínu a miesta očkovania.

„Pokiaľ sa im zdá, že na očkovanie čakajú pridlho, môžu si vďaka PIN kódu, ktorý dostali pri registrácii, zmeniť preferované vakcinačné centrum,“ doplnila s tým, že vakcíny v iných mestách neostávajú nevyužité a že sa na každého záujemcu dostane.

Najväčší záujem v Bratislave

Podľa dostupných dát obyvatelia Bratislavského kraja majú najväčší záujem dať sa zaočkovať už dnes dostupnými vakcínami. „Mnohí obyvatelia Bratislavy musia za očkovaním cestovať do Nitry, Trnavy, Trenčína či ďalej,“ prezradil primátor s tým, že by mali byť vakcíny efektívnejšie distribuované.

„Vakcíny v mestách, kde je o očkovanie nižší záujem, neprispievajú k zaočkovaniu populácie, pokiaľ zostávajú v obrovských počtoch nevyužité!“ uviedol a dodal, že vláda by čo najskôr mala navýšiť počet vakcín dostupných v Bratislave. „Ak nedostaneme od štátu dostatok vakcín, budeme musieť znížiť kapacitu župných očkovacích centier,“ uviedol Tomáš Szalay, riaditeľ odboru zdravotníctva BSK. V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) očkujú najmä ľudí, ktorí sa prihlásili cez online formulár.

„Očkujeme iba vakcínou Pfizer. Čo sa týka dovozu, je zabezpečený každý týždeň. V priemere dostávame 5 850 dávok týždenne,“ uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská s tým, že nezaznamenali žiadny problém a priemerne denne zaočkujú 1 500 osôb.

„Denne nám ostane v priemere 10 vakcín. Stane sa tak v prípade, že sa nedostavia tí, ktorí sa objednali cez online formulár, alebo z DSS je zoznam nepresný. Vtedy okamžite kontaktujeme náhradníkov, ktorí spĺňajú podmienky na zaočkovanie,“ uzavrela Kliská. Situácia však nie je ružová ani v ostatných krajoch, aj inde chýbajú tisíce dávok vakcín.

Poslali by Bratislave vakcíny?

Nitra: Nemáme čo poslať

Martina Pavlíková za Agel

- Vo veľkokapacitnom centre v Nitre bola úplne využitá kapacita za víkend, zaočkovaných bolo 3 690 ľudí. Už na najbližší víkend je zaregistrovaných 2 300 čakateľov, kapacita je 1 700 na jeden deň, očkuje sa v sobotu a v nedeľu, vakcíny neostávajú.