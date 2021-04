Muzikant Ondrej Kandráč sklamaný a nahnevaný: Zneužili ma na podvody!

Na sociálnych sietiach sa čoraz častejšie objavujú podvodné profily známych osobností, ktoré sa snažia od ľudí získať údaje alebo peniaze.

Medzi obeťami podvodníkov boli už napríklad Dara Rolins (48), Marek Hamšík (33) a po včerajšku aj známy slovenský spevák Ondrej Kandráč (43). Podvodníci si vytvorili falošný účet s jeho menom a žiadali od ľudí peniaze, čo muzikanta nesmierne rozhnevalo. Ondrej na tento podvod prišiel až po viacerých upozorneniach ľudí a hneď začal konať.

Ľudomil Kandráč je dobrákom od kosti. Ani vo sne by mu však nenapadlo, že by ho chcel niekto zneužiť vo svoj prospech, ba čo viac, pýtať v jeho mene peniaze od cudzích ľudí.

„Falošných stránok je v poslednej dobe veľmi veľa, nie je to len môj prípad, ale stalo sa to už viacerým známym osobnostiam. Treba byť veľmi ostražitý a dávať si pozor, aby sa nestalo to, že niekto zneužije meno na nejaké podvodné stránky, tak ako sa to stalo v mojom prípade,“ priznal muzikant Novému Času.

Kandráč momentálne netuší, či sa im už aj podarilo stihnúť vyzbierať od ľudí nejaké peniaze. Apeluje však na ľudí, aby si dávali pozor, preverovali profily, aby zbytočne nenaleteli podvodníkom.

„Je to veľmi nepríjemné, keď niekto zneužíva meno a potom sa stanú takéto veci. Zabrániť sa tomu asi nedá, ale len čo na niečo také človek príde, tak hneď treba upozorniť aj ľudí, aj správcov sociálnych sietí, a tiež nahlásiť takýto falošný účet,“ dodal na záver Kandráč, ktorý sa však nevzdáva a túto situáciu sa chystá riešiť, aby sa už neopakovala.