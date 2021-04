Nešťastie v Maďarsku: Dva vlaky sa zrazili s traktorom, hlásia mŕtveho a zranených

Jeden človek zomrel a viaceré osoby utrpeli ťažké zranenia v utorok popoludní pri maďarskej obci Újfehértó v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe, kde na železničnom priecestí narazili do traktora dva osobné vlaky.

Jeden z nich sa po náraze vykoľajil a viaceré jeho vozne sa prevrátili, informovali na svojej webovej stránke maďarské štátne železnice MÁV. Nehoda, ktorú neprežil vodič traktora, sa stala o 15.30 h na chránenom železničnom priecestí s fungujúcou svetelnou signalizáciou.

V osobnom vlaku idúcom z Debrecína do Záhonya sa nikto nezranil. Lokomotíva a štyri vozne druhého osobného vlaku smerujúceho zo Záhonya do Püspökladányu sa však po kolízii s traktorom vykoľajili a ďalšie štyri vozne sa odpojili, no zostali na koľajniciach. V tomto vlaku sa ťažko zranilo päť cestujúcich a rušňovodič.

Do zásahu nasadila záchranná služba 13 sanitiek a dva vrtuľníky. Pri záchranárskych prácach pomáhali aj profesionálni hasiči z miest Nyíregyháza a Hajdúnánás.