Kristína Svarinská patrí k našim najkrajším herečkám, no zmysel pre humor jej rozhodne nechýba. To dokáže aj v obľúbenej šou Boris a Brambor, kde si s Valábikom a Gáboríkom strihne malú hereckú etudu. Tá sa neskončí inak, než zapáraním oboch pánov, ktorých egá upokojí až samotná Kristína. Zabavte sa na našom videu, no nenechajte si ujsť ani šou Boris a Brambor v piatok o 22.55 na Jednotke.