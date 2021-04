Ruská firma Rosatom má v Česku smolu: Rázny krok, na zákazku môžu zabudnúť

Česko vyradilo z tendra na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany Rusko. Dôvodom je výbuch muničných skladov v obci Vrbětice z roku 2014.

Česká vláda rozhodla, že ruská spoločnosť Rosatom sa nemôže uchádzať o výstavbu nového bloku v Dukovanoch. Na tendri sa zúčastnia firmy z Francúzska, Južnej Kórey a USA, ktorým vláda zašle bezpečnostný dotazník, uviedol český vicepremiér a minister priemyslu Karel Havlíček po rokovaní vlády.

Český premiér Andrej Babiš k výbuchu v obci Vrbětice, do ktorého boli zapojené ruské tajné služby, uviedol, že nešlo o akt štátneho terorizmu: "Bol to útok na tovar, ktorý patril bulharskému obchodníkovi so zbraňami." Dodal však, že je neprijateľné, aby agenti ruskej GRU vyvíjali na českom území podobné aktivity.