Fanúšikovia sa dočkali: Ramsayho zverenci sa po viac ako roku ukážu v ostrom zápase

Slovenskú hokejovú reprezentáciu po viac ako ročnej pauze čaká prvá zápasová previerka, zverenci trénera Craiga Ramsayho nastúpia v Piešťanoch proti výberu Lotyšska.

Po utorkovom súboji s naplánovaným začiatkom o 20.15 h hneď v stredu 21. apríla od 16.00 h odohrajú obe mužstvá na rovnakom mieste aj odvetu. Pre Slovákov pôjde o dve prípravné stretnutia z naplánovaných ôsmich zápasov na vyladenie formy pre tohtoročnými majstrovstvami sveta, ktoré sa od 21. mája do 6. júna uskutočnia v lotyšskej Rige.

Už počas najbližšieho víkendu prídu na rad rovnako v Piešťanoch aj dva prípravné súboje proti Nemcom (24. a 25. apríla), neskôr v rovnako dejisku si zahrajú aj proti Rakúšanom (1. a 2. mája). Generálkou na svetový šampionát budú stretnutia proti domácim Čechom v Prahe (6. a 7. mája).

Po prvom kempe na dobrovoľnej báze sa slovenský tím pripravuje spoločne od štvrtka 15. apríla, počas víkendu sa k reprezentácii pripojila aj trojica mladíkov Juraj Slafkovský, Samuel Kňažko (obaja TPS Turku) a Šimon Nemec (HK Nitra) z juniorského výberu SR. Všetci traja počas minulého týždňa s tímom SR "20" absolvovali prípravné súboji proti rovesníkom z Česka. "Tento rok sa na majstrovstvách sveta nevypadáva. Preto sme sa rozhodli, že chceme vidieť hráčov, ktorí by mali byť našou budúcnosťou. Z toho dôvodu sme potiahli troch 'dvadsiatkárov', ktorí sa dobre ukazovali nielen v zápasoch proti Čechom, ale počas celej sezóny," povedal asistent generálneho manažéra a skaut reprezentácie Oto Haščák podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). "Zatiaľ nie je rozhodnutie, v ktorých zápasoch juniori nastúpia, ale určite buď s Lotyšmi alebo Nemcami," doplnil.

Najskúsenejšími hráčmi v aktuálnom kádri Craiga Ramsayho sú Marek Ďaloga s 96 štartmi v národnom drese a Adam Jánošík so 64 duelmi. Omnoho viac je v tíme nováčikov. Ďaloga už v nedeľu môžu svoje číslo reprezentačných štartov zaokrúhliť na rovnú stovku. Doteraz hral na piatich MS a na ZOH 2018. "Motivácia je u každého hráča vysoká. Každý chce zabojovať o miesto v záverečnej nominácii. Minulý rok sa majstrovstvá sveta pre pandémiu nekonali. Myslím si, že tento rok to môže byť v Lotyšsku celkom dobré. Ale cesta na MS je dlhá, uvidím, čo bude. Každý, kto dostal pozvánku do reprezentácie, chce urobiť maximum, aby sa na šampionát dostal," povedal skúsený bek.

V Piešťanoch sa počas najbližších dvoch dní uskutočnia 29. a 30. vzájomný duel medzi výbermi Slovenska a Lotyška. Bilancia zatiaľ hovorí v prospech Slovákov, ktorí dosiahli 16 víťazstiev a 3 remízy, v deviatich prípadoch odchádzali ako zdolaný tím. Skóre z týchto zápasov je 92:63. Zatiaľ naposledy sa obe mužstvá stretli v príprave pred MS 2018, v Michalovciach a Poprade triumfoval slovenský výber zhodne 4:1.