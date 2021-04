Len 19-ročný mladík bez vodičáku nafúkal 2,35 promile: Takmer nabúral do policajného auta

V cele policajného zaistenia skončil v pondelok krátko po polnoci 19-ročný muž z obce Huncovce (okr. Kežmarok).

Počas jazdy autom smerom od Huncoviec do Veľkej Lomnice takmer narazil do policajného služobného vozidla. Šoféroval napriek zadržanému vodičskému preukazu a pod vplyvom alkoholu. Muž čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, mužovi bol už predtým zadržaný vodičský preukaz. „Vodič počas jazdy prešiel do protismeru, pričom hrozila zrážka so služobným vozidlom polície. Policajtovi so služobným vozidlom sa podarilo zrážke zabrániť a hliadka začala okamžite podozrivé vozidlo prenasledovať. Vozidlo na Tatranskej ulici zastavili a vodič bol podrobený kontrole,“ opísala hovorkyňa. Podľa jej slov dychová skúška u vodiča preukázala 2,25 promile alkoholu, opakovaná 2,35 promile.