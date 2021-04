Prezenčné skúšky a štátnice? Najväčšia slovenská univerzita rieši, ako postupovať

Skúšky a štátnice na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave by sa v prípade, ak to bude možné, mohli v niektorých prípadoch konať prezenčne.

Ide o odbory, kde je to nevyhnutné. Informuje o tom UK na svojom webe s tým, že permanentný krízový štáb univerzity pozorne sleduje vývoj opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a už teraz analyzuje scenáre, ako postupovať ďalej.

Permanentný krízový štáb po prerokovaní s rektorom UK Marekom Števčekom sa dohodol na tom, že semester sa dokončí dištančne, okrem odborov s výnimkami. "Skúsime dobehnúť nevyhnutnú prax, laboratórne či praktické cvičenia," uvádza najväčšia slovenská univerzita na svojom webe. O promóciách sa ešte nerozhodlo. Univerzita v prípade priaznivých podmienok chce urobiť všetko preto, aby aspoň časť univerzity fungovala v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prezenčne.

Odubytovanie študentov na internátoch plánuje univerzita umožniť, len čo to dovolia opatrenia a skončí zákaz vychádzania. "Letné ubytovanie nebude možné, len pre tých, ktorí budú mať prax či školu. Internáty potrebujú realizovať údržbu, ktorú museli odložiť počas zákazu vychádzania," píše sa na webe UK. Zároveň univerzita verí, že od septembra sa bude dať na internátoch ubytovať, avšak kapacita sa zníži. Dôvodom je vyhradenie viacerých izolačných izieb.

"Minimálne do 28. apríla stále platí, že opatrenia neumožňujú študentom cestu na internát ani do školy, pokiaľ ich odbor nespadá do výnimiek zo zákazu vychádzania," uviedla najstaršia a zároveň aj najväčšia slovenská univerzita. Ako dodali z univerzity, ďalšie zmeny budú závisieť od epidemickej situácie.