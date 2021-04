Revolúcia vo futbale! Príde Škriniar kvôli Superligy o reprezentáciu?

Dvanásť z najväčších európskych futbalových klubov v pondelok v noci oznámilo plány na vytvorenie Európskej Superligy (ESL), ktorá má konkurovať súťažiam Európskej futbalovej únie (UEFA).

AC Miláno, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Miláno, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid a Tottenham Hotspur tak spravili napriek hrozbe vylúčenia z medzinárodných súťaží pre nich aj ich hráčov.

"Pred začiatkom úvodnej sezóny, ktorá odštartuje čo najskôr, dostanú pozvánku ďalšie tri kluby," uvádza sa v stanovisku. Zakladajúce kluby dostanú "jednorazovú platbu vo výške 3,5 miliardy eur". Prvým predsedom ESL bude prezident Realu Madrid Florentino Perez: "Pomôžeme futbalu na každej úrovni."

Vznik projektu ostro kritizovali predstavitelia UEFA, troch krajín a líg, z ktorých je dvanásť zakladajúcich klubov, i Asociácia európskych klubov (ECA). UEFA a národné zväzy reagovali, že všetky kluby, ktoré sa zapoja do Superligy, vylúčia z ostatných domácich, európskych i globálnych súťaží.

"Ich hráči môžu prísť aj o možnosť hrať za národné tímy," citovala zo stanoviska UEFA agentúra AFP. Zákaz reprezentovať tak hrozí aj slovenskému obrancovi Milanovi Škriniarovi z Interu Miláno. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) už predtým uviedla, že takúto súťaž neuzná a hráčom, ktorí sa jej zúčastnia, by mohla zakázať účasť na majstrovstvách sveta, informuje televízia BBC.

"Je to cynický projekt založený na záujme niekoľkých klubov," uviedli v nedeľu predstavitelia UEFA. Podľa dvanástky klubov však bude nová súťaž celkovo prospešná pre futbal. "Spojením najlepších svetových klubov a hráčov, aby hrali proti sebe počas sezóny, otvorí Superliga novú kapitolu európskeho futbalu, vytvorí súťaž svetovej úrovne a zvýši finančnú podporu pre širšiu futbalovú pyramídu," uviedol spolumajiteľ Manchestru United a podpredseda Superligy Joel Glazer.

Predstavitelia Superligy uviedli, že súťaž by sa mala hrať v strede týždňa a kluby by mali aj ďalej pokračovať vo svojich národných súťažiach. Do Superligy sa má každoročne zapojiť 20 mužstiev. K dvanástim zakladajúcim členom a trom ďalším klubom sa pridá päť tímov, ktoré sa kvalifikujú prostredníctvom domácich súťaží. Kluby sa následne rozdelia do dvoch skupín po desať a budú proti sebe hrať systémom doma - vonku. Tri najlepšie z každej skupiny sa prebojujú do štvrťfinále, tímy na štvrtom a piatom mieste si zahrajú osemfinále. Ďalej sa bude pokračovať vyraďovacím systémom na dva zápasy. Finále sa odohrá v máji na neutrálnom štadióne. ESL by mala po mužskej súťaži vytvoriť aj ženskú.