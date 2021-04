Predstaviteľom bývalého komunistického režimu chcú znížiť dôchodky: Kto by mohol prísť o benefity?

Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek by sa mohli znížiť dôchodky.

Vyplýva to z návrhu nového zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý podali koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR. Argumentujú zabezpečením spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov sú podľa poslancov aj dnes vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke.

Do dôchodku by sa týmto osobám nezarátavalo obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. Tieto osoby mali podľa poslancov rôzne privilégiá, nadštandardné odmeňovanie, čo sa následne premietlo aj do dôchodkov. Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách.

O benefity by mohli prísť funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu, "ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu porušujúceho základné ľudské práva a slobody".

"Navrhovaný zákon postihne najmä tých, ktorí sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, respektíve pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu," uviedla predkladateľka návrhu Anna Andrejuvová (OĽANO). Legislatíva má zároveň slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušenia základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu sa nebudú na Slovensku tolerovať. "A osoby, ktoré taký režim podporovali, nebudú za svoju službu v prospech neho žiadnym spôsobom privilegované," doplnila.

Evidenciu týchto osôb má viesť Ústav pamäti národa. Návrh zákona stanovuje tri výnimky, na základe ktorých by osoby neprišli o benefity. Prvá hovorí o osobách aktívne podporujúcich tých, ktorí vystupovali proti komunistickému režimu. Ďalšia výnimka sa týka osôb, ktoré zásadne pomohli tým, ktorým hrozilo nebezpečenstvo zo strany verejnej moci. Treťou výnimkou by boli osoby, ktorých služobný pomer bol len formálny a v skutočnosti vykonávali inú činnosť. Ide napríklad o vrcholových športovcov, ktorí boli zaradení v armádnych a policajných zložkách.

Dôchodky bývalých vrcholových predstaviteľov komunistickej moci a ich aparátu v bezpečnostných zložkách sú podľa poslancov nadpriemerné aj v porovnaní s priemernými dôchodkami.

Zákon by mohol byť účinný od 5. augusta 2021. K prvému odobratiu benefitov by mohlo dôjsť od nového roka 2022.