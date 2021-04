V našich lesoch operuje kvôli medveďom špeciálny zásahový tím: Začína rizikové obdobie

Medvede, traste sa! Na Slovensku operuje špeciálny Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Ten vznikol z potreby informovanosti obyvateľstva, prevencie, osvety, minimalizácie rizík, predchádzania možných konfliktných situácií a škôd spôsobených medveďom. Takisto z dôvodu eliminácie škôd spôsobených touto šelmou a z potreby operatívneho riešenia nebezpečných kolízií medveďa hnedého s človekom. Nedávno zasahovali neďaleko časti Uhlisko v Banskej Bystrici, kde videli turisti samicu s mláďatami.

Medvede sa s obľubou vyberajú k obydliam, kde vyberajú odpadky a občas zavítajú aj na turistické chodníky. „Zásahový tím pre medveďa hnedého pôsobí na celom Slovensku a je tvorený z piatich členov. Veliteľ zásahového tímu a 4 spolupracovníci zásahového tímu sú rozdelení do dvoch skupín, a to na severný tím a južný tím,“ prezradil Jaroslav Slašťan, veliteľ zásahového tímu s tým, že disponujú oprávnením zabezpečovať plašenie, odchyt, ale i odstrel týchto chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí.

Naposledy táto jednotka zasahovala v okolí Banskej Bystrice, v časti Uhlisko. Na cestičke pri skokanských mostíkoch, kam chodia rodičia s deťmi, videli nedávno turisti samicu medveďa s mladými. Na miesto vyslali aj policajnú hliadku i Zásahový tím medveďa hnedého. Šelmu však nenašli.

„Predmetnú lokalitu sme zmonitorovali a nezistili sme v nej žiadne pobytové znaky, ktoré by nasvedčovali o trvalejšom výskyte medveďa. Stretnutie s medveďom v tejto lokalite pokladáme len za súhru okolností, pri ktorých sa medveď nachádzal v rovnakom čase a priestore ako turisti. Vzhľadom na to, že predmetná lokalita je často využívaná turistami, nepredpokladáme, že medveď by sa na nej zdržiaval a dochádzalo by k častejším kolíziám s človekom,“ vysvetlil veliteľ Slašťan.

Prichádza riziková ruja

Šéf jednotky zároveň dodal, že v lesoch bude v najbližšie dni rušno. Od polovice apríla až do júla prebieha medvedia ruja. Aj keď medvedie samce žijú samotárskym životom, v tomto období vyhľadávajú rujné samice. „Hoci sú medvede v čase ruje mimoriadne opatrné, a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú, napriek tomu môže v tomto období dochádzať k stretom s človekom, pretože stúpa ich aktivita aj počas dňa,“ uzavrel Slašťan s tým, že medveď hnedý patrí k polygamným druhom, samec nasleduje medvedicu, pri ktorej v niektorých prípadoch zostáva aj viac ako 3 týždne.



Ako predísť stretnutiu

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy však môže dôjsť k nečakanému stretnutiu. Preto sa odporúča obmedziť pobyt v prírode predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii, v miestach so zhoršenou viditeľnosťou alebo blízko zdrojov potravy. Riziko stretnutia s medveďom je menšie počas denného svetla a pri pohybe po vyznačených chodníkoch.



