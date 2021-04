Novinky v stravovaní od budúceho školského roka: Ktoré deti sa môžu tešiť na dotovaný obed?

O tom, že plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od začiatku augusta 2021 skončí, rozhodli poslanci ešte minulý rok.

Nahradí ho vyšší daňový bonus na deti a podľa pôvodného rozhodnutia zákonodarcov mali obedy zdarma dostávať len deti rodičov v hmotnej núdzi. Na istú skupinu detí však politici zabudli a hrozilo im, že ich rodičia bonus nedostanú a zároveň nie sú ani v hmotnej núdzi a tak by ich deti nedostali nič. To však poslanci teraz zmenili. Kto bude mať teda nárok na „obed zadarmo“?

V súčasnosti štát sumou 1,20 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. A platiť to bude do augusta 2021. Koaliční poslanci však už pred voľbami chceli filozofiu obedov zdarma zmeniť. A tak to zmenili a posilnili od augusta radšej daňový bonus na dieťa. Nedopatrením však 7 800 detí nemalo nárok ani na jedno, ani na druhé.

Teraz to zmenili a plynulo od augusta sa okruh detí, ktoré budú dostávať obed aj v novom školskom roku zadarmo, rozšíri. Navyše týmto deťom zvýšili dotáciu na jeden obed na 1,30 eura. Peter Helexa z mimovládnej organizácie IstroAnalytica však o konečnom riešení aj tak nie je presvedčený. „Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu domácností by bol návrat k plošnému systému dotácie obedov pre deti pragmatickým riešením,“ myslí si.

Aké deti budú mať aj po auguste právo na dotované obedy

deti rodičov v hmotnej núdzi

deti rodičov, ktorí dostávajú starobný, predčasný starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok

deti rodičov, ktorí poberajú peňažný príspevok na opatrovanie

deti rodičov, ktorí sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie

obaja rodičia musia spĺňať jednu z navrhovaných podmienok (napríklad jeden poberá invalidný dôchodok a druhý je evidovaný na úrade práce)

Obedy a daňový bonus by sa nemali miešať

Peter Helexa, Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica

- Návrat k plošnému systému dotácie obedov pre deti by bol pragmatickým riešením. Odpadli by polemiky o tom, kto „prepadol sitom“ zákona a kto nie. Ušetrili by sme tiež energiu úradníkov a zákonodarcov pri riešení kto má nárok na dotáciu a kto nie.

Nevidíme zásadný dôvod, prečo plošné dotácie, ktoré už dlhšie dobre fungujú napríklad v škandinávskych krajinách, nemôžu aj u nás naďalej fungovať. Problematika daňového bonusu by sa nemala spájať s dotáciou na obedy, keďže ide o dve oddelené témy, a to tak z hľadiska spôsobu poskytnutia, ako aj zdroja financovania.





Mali by ich dostať všetky deti

Viera Tomanová, Úrad komisára pre deti

- Dotované obedy majú mať všetky deti bez zreteľa na príjmy rodičov, a to z princípu rovnakého prístupu a nediskriminácie dieťaťa. Obed „zadarmo“ podnecuje každé dieťa zjesť aspoň raz denne jedno teplé jedlo, čo podporuje zdravú výživu, ktorá vedie k zdravému vývinu dieťaťa.

To sa netýka len detí z nízkopríjmových rodín, ale aj detí z rodín s dobrým finančným zázemím, v ktorých rodičia sú enormne zaneprázdnení v práci, nemajú čas variť a deti sa často stravujú v zariadeniach s rýchlym občerstvením alebo tzv. „suchou stravou“. Spoločné stravovanie v školskej jedálni má aj výchovnú funkciu.





Vedeli ste?

Dotácia na stravu známa ako "obedy zadarmo" zvýšila množstvo detí, ktoré sa stravujú v základných školách, o 25 %. Dokázal to prieskum ministerstva práce.