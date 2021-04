Žena si všimla na fotke z párty nenápadný detail: Po tomto sa s manželom bez váhania rozviedla

Na prvý pohľad neškodná fotografia, na ktorej však vnímavej žene neušla jedna drobná, no o to významnejšia maličkosť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše portál The Mirror, žena menom Tylar Paige sa na sociálnej sieti TikTok podelila o celú sériu videí, v ktorých v krátkosti zaznamenala dôvod ukončenia jej manželstva. Vysvetľuje na nich, že medzi viacerými fotkami z párty našla vyobrazenú aj jej drahú polovičku – manžela, ako sa spolu s jeho bratrancom bavia v prítomnosti množstva cudzích báb. Toto nebol ale ani zďaleka dôvod na jej konanie. Na danej fotografii milovanému manželovi totiž chýbala veľmi zásadná vec.

Muž mal na zábere z párty v jednej ruke pohár s alkoholom a v druhej samotnú fľašu, no ani na jednom prste jeho svadobnú obrúčku. Namiesto toho, aby sa priznal, že si ho dal dole úmyselne, rozhodol sa použiť absurdnú výhovorku, ktorá mu, zdá sa, napadla v úplne poslednej chvíli. „Nemá na sebe svoju svadobnú obrúčku. Tak som sa ho na to spýtala. Povedal mi, že mu jeho prsteň niekto odstránil vo photoshope,“ uviedla vo videu začudovaná žena.

Keď mu na tento zle premyslený dôvod nenaletela a pochopil, že žiadny fotograf by na podobnú vec nemal čas, rozhodol sa celý príbeh od zárodku pozmeniť. Ani tento raz to však nebola kvalitná výhovorka, ktorá by zachránila jeho rozpadajúce sa manželstvo. „Hovorí mi, že si musel dať obrúčku dolu, keď si umýval ruky a zabudol si ju nasadiť späť. Aký vhodný čas na to, aby si zabudol nasadiť späť obrúčku,“ povedala Tylar v jednom z videí.

Aby toho nebolo málo, následne si všimla, že ani jeho ženatý bratranec nemá na prste žiadny náznak svadobnej obrúčky. Po tomto sa muž ohradil tým, že bratrancov prsteň je predsa čierny, preto ho nie je na zábere vidno. Dnes už slobodná Tylar neskôr zistila, že prsteň jeho bratranca je klasickej striebornej farby, čo dosť napovedá o pravdivosti predošlých tvrdení. Vtedy si už mohla byť istá, že rozhodnutie dať mu košom, bolo viac než správne.