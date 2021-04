Turistku uniesol muž, s ktorým randila: Týral a znásilňoval ju mesiac, tým peklo nekončí!

Statočná Britka, ktorú uniesli a znásilnili v Austráliim sľubuje, že sa tam vráti a začne žiť svoj vysnívaný život.

Elisha Greer (22) prežila v roku 2017 najhorší mesiac jej živora, plný bitiek, násilia a sexuálneho zneužívania. Vydala sa len s batohom na dobrodružnú cestu po austrálskom vnútrozemí, keď ju uniesol drogovo závislý Marcus Martin (27).

Statočná žena je odhodlaná hrôzy, ktoré sa jej stali, v mysli pochovať. Zaprisahala sa, že sa do Austrálie vráti a začne nový život. Martin bol v roku 2019 odsúdený a uväznený na 10 rokov. Hoci Elisha vie, že ho nakoniec prepustia, na jej názore to nič nemení, informuje portál Mirror.

Teraz prerušila mlčanie, vzdala sa práva na anonymitu, aby mohla vyrozprávať svoj príbeh. Povedala: „Nenechám sa zlomiť a môj život nebude definovaný tým, čo urobil. Vždy som chcela žiť v Austrálii a aj tak urobím. Raz bude na slobode, ale nebojím sa ho. Nenechám strach vládnuť môjmu životu.“

Kaderníčka z Liverpoolu po ťažkej skúsenosti prepadla pitiu alkoholu. Pila, aby prekryla svoje utrpenie. Odvtedy nedôveruje mužom a len ťažko nadväzuje kontakt s ľuďmi. „Keď som sa prvýkrát vrátila do Austrálie, bojovala som s alkoholom. Chodila som piť každý víkend a takmer každý večer po práci,“ priznala.

S Marcusom Martinom sa stretla v januári 2017 na večierku. Podľa jej slov bol k nej spočiatku veľmi milý. Preskočila medzi nimi iskra a začali sa stýkať. O dva týždne mu ukázala textové správy od iného backpackera (človek, čo cestuje len s batohom na chrbte) a on ju obvinil, že ho podviedla. Potom ju znásilnil a zbil.

To bol začiatok pekla. Martin, závislý na pervitíne a ozbrojený nožmi aj strelnými zbraňami, ju uniesol viac ako 1 500 kilometrov do vnútrozemia a mesiac ju zadržiaval a týral v hotelových izbách. Zahodil jej pas aj antikoncepčné tabletky. Robil na nej vskutku ukrutné veci. Vyhrážal sa jej, držal jej zbraň pri hlave, pokúsil sa jej vypichnúť oči alebo uškrtiť ju remeňom z jej kabelky.

Povedala: „Nemohla som sa od neho nikam vzdialiť ani na malú chvíľu. Zobral mi telefón a poslal mojej mame smsku vydávajúc sa za mňa. Nahovoril jej, nech si nerobí starosti, že som v poriadku. Nútil ma pózovať na fotkách, hovoril mi, aby som sa usmievala, inak mi ublíži. Bol úplne psychotický.“

Nahovoril jej, že je členom motorkárskeho gangu a že ak by ušla, nájde si ju kdekoľvek na svete a ublíži jej rodine. „Hovoril mi, že my dvaja sme si súdení a že so mnou odcestuje domov do Británie,“ povedala Elisha, ktorej sa nakoniec podarilo utiecť, keď na benzínovej pumpe ušli bez platenia. Polícia ich dostihla a ona im rozpovedala svoj príbeh.

Nie všetci jej však verili a odvtedy bola prenasledovaná na internete. Povedala: „Niektorí ľudia tvrdili, že mu pomáham so zločinmi. Myslím si, že ani policajti mi spočiatku neverili, a to ma bolelo... Stále dostávam správy od strašidelných mužov na internete.“

Jeden napísal: „Videl som váš príbeh a ja by som vám nikdy nič také neurobil, princezná,“ zatiaľ čo ďalší muž jej napísal: „Rád by som ťa znásilnil.“ Tieto nechutné správy sa Elisha naučila jednoducho ignorovať. Odkedy sa vrátila do Liverpoolu, mala dva vzťahy, ale nedopadli dobre, pretože je pre ňu ťažké niekomu dôverovať.

„Nikto vám nemôže zabrániť v tom, aby ste žili svoj život. Niekedy ma prepadne depresia a celé dni som letargická. Chcem však byť inšpiráciou pre iné ženy, ktoré si prešli podobnými hrôzami. Naozaj si myslím, že v Austrálii ma čaká lepší život a aj moji rodičia ma v tomto rozhodnutí podporili. Len preto, že mi niekto ublížil, nemôžem sa tým zaoberať do konca života,“ povedala.