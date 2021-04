Zvolen je po treťom zápase opäť na koni: Jednoznačné víťazstvo nad Slovanom

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v treťom semifinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 5:2 a ujali sa vedenia v sérii 2:1. Štvrtý zápas je na programe v nedeľu opäť na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Góly: 17. O'Donnell (Gašpar, Brodzinski), 28. Petráš (Štajnoch) - 10. Kelemen (McPherson, Kotvan), 23. Stupka (Viedenský), 37. Tibenský (Zuzin), 51. McPherson, 58. Nuutinen (McPherson). Rozhodovali: Snášel, Korba - Stanzel, Ordzovenský, vylúčení na 2 min: 6:6, navyše Bondra (Zvolen) 5+DKZ a Valach (Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.

/stav série 1:2/

Slovan: Parks - Štajnoch, Meszároš, Ališauskas, Sersen, Brodzinski, Maier, Valach - O'Donnell, Harris, Ranford - Urbánek, Zigo, Gašpar - Matoušek, Bortňák, Rapáč - Jendek, Petráš, Šišovský - Lukošík

Zvolen: Rahm - Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško - Kelemen, Tibenský, Bondra - Nuutinen, Mikúš, McPherson - Stupka, Viedenský, Zuzin - Kolenič, Jedlička, Marcinek - Gubančok

Prvú šancu v zápase mal hosťujúci Stupka po prihrávke Viedenského, ale Parks vyrazil puk betónmi. Slovan mal potom ako prvý k dispozícii presilovú hru, ale Gašparovu strelu vyrazil Rahm. V početnej výhode hral potom aj Zvolen a Kelemen počas nej poslal hostí do vedenia. Zvolen strelil vo všetkých troch zápasoch série úvodný gól. Slovan potom mohol vyrovnať, mal niekoľko dobrých šancí, ale podarilo sa mu to až v 17. minúte zásluhou O'Donnella.

Aj v druhej tretine sa ako prví tešili z gólu Zvolenčania. Viedenský poslal puk Stupkovi a útočník hostí poslal puk bez prípravy do siete. Vyrovnať mohol Gašpar, ale v samostatnom nájazde neuspel. Vzápätí sa dostali do šance opäť Zvolenčania, aj sa tešili z gólu, ale videorozhodca potvrdil, že Parks zastavil puk ešte pred bránkovou čiarou. V 28. minúte sa dostal k puku Petráš a po strele zápästím vyrovnal na 2:2. Päť a pol minúty pred koncom druhého dejstva fauloval Bondra obrancu Štajnocha, za tento zákrok inkasoval päťminútový trest a musel ísť predčasne pod sprchy. V oslabení však udreli hostia, keď Zuzinovu strelu dorazil do siete Tibenský.

V tretej tretine tréneri Slovana zredukovali hru na tri útoky, ale veľkú šancu mal hneď v úvode Stupka. Hru potom kúskovali vylúčenia, v troch po sebe idúcich sa ani jedno mužstvo v početnej výhode nepresadilo. V tej štvrtej však napriahol McPherson a poslal Zvolen do dvojgólového vedenia. Vzápätí mal po inkasovanom góle šancu Slovan, ale Meszároš nenamieril presne. Hostia záver zápasu takticky zvládli, nedovolili domácim rozvinúť súvislý tlak a dôležitý triumf napokon poistili gólom do prázdnej bránky.