Postup Spišskej do extraligy bol plný emócií: Lukáš Hvila venuje úspech otcovi do neba!

Na východe sú oslavy v plnom prúde! Po jedenástich sezónach v druhej najvyššej súťaži sa hokejisti Spišskej Novej Vsi vrátia do Extraligy. V nej naposledy pôsobili v ročníku 2009/2010, keď sa ako nováčik neudržali a vypadli do nižšej súťaže.

Bezprostredné pocity po postupe cez favorita zo Žiliny zdelil Novému Času líder tímu útočník Lukáš Hvila (39), ktorým mávali silné emócie.

Spišiaci rozhodne neboli favoritom finálovej série so Žilinou. Práve Vlci vyhlásili pred sezónou útok na postup, výrazne posilnili káder a napokon s priepastným 24-bodovým náskokom vyhrali základnú časť. Spišiaci v nej obsadili 3. miesto, za Žilinou (98 bodov) zaostali o 25 bodov (73).

„Je to skvelý úspech pre všetkých chlapcov, ale hlavne pre ľudí a hokej v Spišskej. Pred sezónou sme mali cieľ vybojovať finále, nakoniec sme postúpili. Som rád, že sme naplnili aj očakávania vedenia. Rozhodli dramatické samostatné nájazdy, ktoré sme všetci prežívali. Ja osobne som od začiatku veril nášmu brankárovi, že to vychytá, čo sa aj stalo. Džugy potom rozhodol a sme tam, kde sme,” povedal pre Nový Čas Hvila a zároveň vysvetlil, čo pomohlo jeho tímu zdolať takého veľkého favorita.

„Každý hráč v našom mužstve si dobre uvedomoval svoju úlohu a poctivo ju aj plnil. To podľa mňa rozhodlo. Sme jedna skvelá partia. Oslavovali sme už v autobuse počas cesty domov a pokračovali sme aj na druhý deň. Škoda, že sa postup zrodil bez fanúšikov na tribúnach, ale to je v tejto covidovej dobe normálne,” dodal skúsený veterán, ktorý nezabudol ani na špeciálny odkaz do neba.

V januári tohto roka totiž Hvila prišiel o otca Jána, ktorý už dlhú dobu zápasil s vážnymi zdravotnými problémami. Tie sa výrazným spôsobom znásobili po tom, ako mu jeho cestu skrížilo ochorenie COVID-19. „Rád by som postup venoval aj môjmu otcovi. Môže byť aj zlatá medaila z MS, ale žiaden úspech, ktorý dosiahnem, ho už späť nevráti,” uzavrel Hvila.