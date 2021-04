Jennifer Lopez sa rozišla so snúbencom Alexom Rodriguezom: Nevera s hviezdičkou reality šou?!

Ďalší prominentný hollywoodsky pár, ktorý to nevydržal ani do svadby.

Štyri roky po začiatku randenia a dva roky po zasnúbení oznámili rozchod aj Jennifer Lopez (51) a bývalý slávny bejzbalista Alex Rodriguez (45). Dohady o tom, že rozchod je v ich prípade na spadnutie, sa okolo hviezdneho páru šírili už niekoľko týždňov, no obaja ich doteraz popierali. Teraz však konečne vyšli s pravdou von.

Vyzeralo to pôvodne na lásku na celý život, ktorá inšpirovala a dojímala mnohých fanúšikov. JLo a Rodriguez boli považovaní za jeden z najprominentnejších zaľúbených párikov. Dojímavé bolo aj to, ako sa navzájom spriatelili všetky deti, ktoré mali obaja so svojimi predchádzajúcimi partnermi. Jenniferine trinásťročné dvojičky Emme a Max a Rodriguezove dcéry Natasha (14) a Ella (10) vždy pôsobili dojmom, akoby sa od seba nevedeli odtrhnúť. Celá romanca sa však po štyroch rokoch končí v slzách.

„Uvedomili sme si, že budeme lepšie vychádzať ako priatelia,“ znie štvrtkové oznámenie hviezdnej dvojice. Práve záujmom svojich detí, ktorým zrejme ich rodičia spravili veľký škrt cez rozpočet, JLo aj Rodriguez odôvodňujú to, že situáciu nechcú bližšie komentovať. Podľa dávnejšie medializovaných informácií by však dôvodom rozchodu mal byť údajný vzťah Rodrigueza s hviezdou reality show Madison LeCroy (30).

Obaja síce zhodne tvrdia, že medzi nimi k ničomu nedošlo, no ich vyjadrenia sa líšia. Podľa Madison si spolu len písali a telefonovali, podľa Alexa dokonca ani to. V každom prípade, podľa zasvätených išlo len o poslednú kvapku. Navonok idylický vzťah medzi JLo a Rodriguezom totiž vraj nahlodávali problémy už dlhšie.