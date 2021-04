František Laurinec o prísnom treste pre Kúdelu: Slavia mala na UEFA tlačiť prvá!

Bývalý prezident Slovenského futbalového zväzu a dlhoročný člen výkonného výboru UEFA František Laurinec (69) sa živo zaujíma o kauzu futbalistu pražskej Slavie Ondřeja Kúdelu.

Tridsaťštyriročný hráč dostal desaťzápasový dištanc za údajný rasizmus. Nie je to podľa neho trochu veľa a ako vlastne disciplinárna komisia dospela k takému prísnemu trestu, ktorý zatiaľ vôbec nezdvôvodnila?

Kúdela si v zápase Európskej ligy na ihrisku Glasgowu Rangers (2:0), vyhrala Slavia, pozn. red.) dal pred ústa ruku a hráčovi tmavej pleti Glenovi Kamarovi niečo povedal do tváre. Obranca Slavie síce priznal, že Kamaru urazil, ale vylúčil rasistický podtón. Kamara sa ihneď išiel sťažovať rozhodcovi, pričom vyvolal obrovské vášne, ktoré neutíchli ani po troch týždňoch. Po záverečnom hvizde si na Kúdelu počkal v útrobách štadióna a päsťami ho zbil. Za to mu UEFA udelila trojzápasový dištanc.

„Ťažko sa mi to teraz hodnotí, či je to oproti Kúdelovi málo. UEFA zatiaľ nezdvôvodnila, akým spôsobom dospela k trestom. Na vyžiadanie Slavie však tak bude musieť urobiť a futbalová verejnosť sa dozvie, prečo dostal taký prísny trest, pričom sa doteraz hovorí, že bol ‚odsúdený‘ bez jasných dôkazov. Vedeniu Slavie by som vyčítal, že nezačali na UEFA tlačiť na vyšetrenie udalostí ako prví oni a nie až teraz, keď sa to na ňu valí,“ vyjadril sa pre Nový Čas František Laurinec, korý je presvedčený, že Kúdela sa voči trestu odvolá. Ak by na UEFA neuspel, je tu ešte možnosť kauzu posunúť na Športový arbitrážny súd. (CAF).

Nemožno za prísnym trestom pre hráča z východnej Európy hľadať futbalovú diplomaciu, keď pre UEFA je určite dôležitejšia Veľká Británia ako Česko? „V tom by som to nevidel. Prezidentom UEFA je Slovinec, generálnym sekretárom je Grék, šéfom národných organizácií je Srb, takže reči o malých a veľkých a diplomacii pokrivkáva,“ dodal František Laurinec.

Český prezident Zeman podporil Kúdelu

Vedúci kancelárie prezidenta Českej republiky Vratislav Mynář sa v otvorenom liste ohradil proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie UEFA o zákaze štartu v 10 zápasoch pre slavistického futbalistu Kúdelu. Komisia Kúdelu potrestala za rasistickú urážku stredopoliara Rangers Glena Kamaru, český obranca obvinenie z rasizmu odmieta. Podľa kancelára je so situáciou podrobne oboznámený i prezident Miloš Zeman, ktorý ju považuje za významnú nielen z hľadiska športu. Zeman praje fanúšikom, aby sa záležitosťou nenechali odradiť.