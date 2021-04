Príbeh ako o statočnom hrdinovi: Anglicko ospevuje Lacazetta, že vystúpil a pokľakol pred hráčmi Slavie

Slavia Praha ťahá vo futbalovej Európe za kratší koniec. Doposiaľ to platilo mimo trávnika, no po odvetnom zápase s hosťujúcim Arsenalom už aj na ňom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Reč je o slede udalostí, vďaka ktorým si anglické média doslova zgustli na českom klube.na hráča Glasgow Rangers Glena Kamaru. Čech napokon dostal nezmyselný trest a to stopku na desať zápasov.V poslednom zápase pre Slaviu v Európskej lige prišiel ďalší moment, ktorý bol chytený za opačný koniec.Hráči Slavie tento akt nahradili spoločným objatím."Hrdinom" momentu má byť podľa Angličanov útočník "The Gunners"Za tento podľa ostrovanov statočný krok si vyslúžil obrovskú podporu, zatiaľ čo sú hráči Slavie hanení za to, že hnutie nepodporili.