Immocap Bratislavčanom: Sme jediní, kto je pripravený niesť zodpovednosť za budúcnosť Istropolisu

Spoločnosť Immocap, developer projektu Nový Istropolis sa prihovára Bratislavčanom a vysvetľuje, aké by boli následky vyhlásenia Istropolisu za národnú kultúrnu pamiatku. Takisto sa otvorene pýta, aká budúcnosť čaká v tom prípade Istropolis, a kto ponesie zodpovednosť za jeho úpadok.

Immocap upozorňuje, že v prípade vyhlásenia Domu odborov Istropolis za národnú kultúrnu pamiatku pôjde o bezprecedentný zásah do vlastníckych práv investora.

Vyhlásenie Domu odborov Istropolis za národnú kultúrnu pamiatku, ako si to želá skupina teoretikov architektúry, by podľa Immocapu znamenalo okrem bezprecedentného zásahu do vlastníckych práv aj zakonzervovanie súčasného 40 rokov chátrajúceho komplexu a na veľmi dlhú dobu koniec úsilia vrátiť do lokality život v podobe kultúrno-kongresového centra európskeho formátu, nových verejných priestorov a zelene.

„V demokratickej spoločnosti, ktorá si ctí práva vlastníkov, nie je korektné dodatočne, po štyroch rokoch od predaja nehnuteľnosti, vyvolávať spoločenský tlak na prekvalifikovanie objektu na národnú kultúrnu pamiatku – ignorujúc pritom skutočnosť, že za ostatných 15 rokov do doby kúpy Domu odborov Immocapom ani štát, ani mesto, ani teoretici architektúry, nejavili záujem o jeho zveľadenie, kúpu alebo ochranu,“ vysvetľuje vlastník Istropolisu, spoločnosť Immocap.

Immocap dlhodobo deklaruje ochotu a pripravenosť diskutovať o budúcnosti Istropolisu a priľahlej zóny ako s predstaviteľmi štátu, verejnej moci, tak aj s architektonickou a kultúrnou obcou. „So zástupcami Docomomo, ktorí petíciu iniciovali, prebehlo stretnutie ešte v roku 2020, navrhli sme im spoluprácu a súčinnosť v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa projektu Nový Istropolis. No namiesto korektnej diskusie, nám nanucujú svoju vôľu cez spoločenský tlak,“ bráni sa Immocap.

Spoločnosť Immocap zároveň upozorňuje, že pamiatková ochrana by zasiahla nielen do vlastníckych práv k budovám, ale aj do práv duševného vlastníctva, ktorými Immocap disponuje, keďže od väčšiny autorov Istropolisu odkúpila autorské práva, a to vrátane práva na jeho odstránenie.

Ako a prečo skončil Istropolis v rukách Immocapu

Investor vysvetľuje, že Istropolis nadobudol legitímnym spôsobom a predaj prebehol bez toho, aby bola vznesená námietka zo strany štátu alebo mesta, či verejnosti. Ani štát, ani mesto, ani teoretici architektúry v tom čase neprejavili záujem o nadobudnutie Istropolisu ani o jeho rekonštrukciu v pôvodnej architektonickej podobe. Istropolis kupoval Immocap v dobrej viere, aby po schátraných Kúpeľoch Centrál a Podchode na Trnavskom mýte revitalizoval ďalšiu významnú časť Trnavského mýta a tá mohla plniť svoj potenciál nového mestského kultúrneho centra plného života.

„Cieľom spoločnosti Immocap ako investora bolo a je nielen zachovať kultúrno-spoločenskú infraštruktúru Istropolisu, ale zásadným spôsobom ju vylepšiť a výrazne rozvinúť kultúrno-spoločenské možnosti, ktoré Istropolis poskytoval,“ vysvetľuje Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocap.

Immocap sa zároveň zaručil za prenos umeleckých artefaktov do projektu Nový Istropolis, v ktorom plánuje zachovať vitráž M. Dobeša, fontánu P. Mikšíka, exteriérové svietidlá J. Vachálka a ďalšie hodnotné umelecké diela, pričom citlivo pracuje aj s pôvodným stropným osvetlením a ráta aj s opätovným využitím mramorového obkladu.

Istropolis nespĺňa náležitosti národnej pamiatky

„Pred nadobudnutím Istropolisu sme si urobili podrobný prieskum pamiatkovej ochrany Istropolisu. Uskutočnili sme detailné preskúmanie všetkej v tom čase dostupnej odbornej literatúry, pričom žiadny zdroj, ani odborné publikácie historikov architektúry, ktorí dnes volajú po pamiatkovej ochrane budovy, nevyhodnocoval význam stavby tak, ako to v súčasnosti prezentujú. Ako môže ísť o jednu z ikonických stavieb Bratislavy, keď sa o nej nezmieňujú ani najzásadnejšie knihy o modernej architektúre alebo samotný register modernej architektúry Slovenska?“ pýta sa Martin Šramko.

Immocap aktivistom vytýka aj to, že úplne opomínajú fakt, že Dom odborov bol postavený najmä ako Zjazdový palác Komunistickej strany Československa a Revolučného odborového hnutia (ROH), ktorý necitlivo narušil mestský urbanizmus, čo bolo pre verejné stavby totalitného štátu príznačné. „Absurdným paradoxom zostáva, že zaradenie Domu odborov do zoznamu pamätihodností hlavného mesta v marci 2021 legitimizuje architektonickú aroganciu komunistického režimu - v dôsledku výstavby Domu odborov došlo k zbúraniu 150 ročného Berchtoldovho paláca. V zozname pamätihodností sa tak ocitli pôvodná pamiatka ako aj jej likvidátor.“

Ekonomicky a ekologicky neudržateľná stavba plná azbestu

Vlastník Istropolisu vysvetľuje aj to, že podobne ako predchádzajúci vlastník Jednotný majetkový fond odborových organizácií, aj spoločnosť Immocap počas prevádzky Domu odborov sústavne dosahuje prevádzkovú stratu až vo výške najmenej 250 000 EUR ročne.

Takisto pripomína, že „aktuálne usporiadanie komplexu neumožňuje ani v prípade jeho obnovy, zmysluplné využívanie tak, aby dosahoval prevádzkovú rentabilitu a generoval finančné prostriedky na navrátenie kapitálovej investície. Tento fakt preukázali aj výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže,“ upozorňuje Martin Šramko.

Objekt Istropolisu navyše nespĺňa ani súčasné požiadavky na environmentálnu udržateľnosť. Výsledky technického auditu a prieskumných sond v objekte odhalili 83 ton azbestu ktorého odstránenie by bolo v prípade rekonštrukcie ekonomicky neúnosné. Azbest sa pritom nachádza v objekte v rôznych formách, ako sú napríklad obklady a izolácie a preto ho nemožno odstrániť ani zamurovaním odizolovať. Rekonštrukcia či zakonzervovanie budovy by tak znemožnili odstránenie environmentálnej záťaže z tohto územia mesta.

Kto prevezme zodpovednosť za Istropolis?

Investor otvorene hovorí, že je jediný, kto za celé desiatky rokov prevzal zodpovednosť za budúcnosť Istropolisu a prišiel s konkrétnymi riešeniami, s ambíciou pretvoriť zanedbaný priestor na miesto plné života, zelene, stretnutí ľudí a pekných zážitkov.

Zároveň sa pýta, kto bude niesť hmotnú zodpovednosť a kto má vôbec záujem prevziať zodpovednosť za budúcnosť Istropolisu. „Kto bude niesť zodpovednosť za ujmu spôsobenú vlastníkovi, ktorý v dobrej viere nadobudol nehnuteľnosti a v súlade so zákonmi dlhodobo pripravuje projekt zásadnej obnovy verejného priestoru? Ak je tu naozaj taký záujem o zachovanie budovy Istropolisu v pôvodnej podobe, je potrebné otvorene a jednoznačne deklarovať - kto bude niesť hmotnú zodpovednosť za dôsledky tejto iniciatívy?“ pýta sa investor.

Immocap Bratislavčanov ubezpečuje, že ako súčasný vlastník Istropolisu a priľahlých pozemkov si uvedomuje význam územia Trnavského mýta a hodnotu tejto lokality a napriek nekorektnej antikampani voči projektu Nový Istropolis, je naďalej ochotný a pripravený diskutovať o budúcnosti Trnavského mýta a priľahlej zóny s predstaviteľmi štátu, hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, mestskej časti Nové Mesto, či architektonickou a kultúrnou obcou, ako aj dotknutou verejnosťou v mene čo najlepšieho využitia lokality a jej potenciálu.

Kto je Immocap?

Developerská spoločnosť IMMOCAP funguje na trhu viac ako 20 rokov a za ten čas sa jej podarilo zrealizovať viacero nosných projektov, ktoré prispeli aj k rozvoju hlavného mesta Bratislava. Medzi prvé developerské aktivity spoločnosti patrila výstavba troch biznis centier v administratívnej zóne na Prievozskej a Plynárenskej ulici v Bratislave – Bratislava Business Center BBC III, IV a V s celkovou plochou viac ako 60,000 m².

Kľúčové projekty sú spojené s revitalizáciou okolia Trnavského mýta. V rozmedzí siedmich rokov sa spoločnosti podarilo oživiť areál bývalých kúpeľov Centrál prvým „zeleným“ multifunkčným komplexom na Slovensku s ekologickým certifikátom LEED, za ktorý získali ocenenie Developer roka v prestížnej súťaži CIJ Awards Slovakia. Projekt CENTRAL priniesol nákupné centrum s rozlohou 39,000 m² prenajímateľnej plochy, kancelárske priestory o výmere 20,000 m² a hotel s 222 izbami pod značkou LINDNER. Ďalším projektom v území bola obnova zanedbaného podchodu Trnavské mýto, ktorý spoločnosť zrealizovala v partnerstve s Hlavným mestom SR Bratislava a je príkladom unikátnej a konštruktívnej spolupráce verejného a súkromného sektora.

V súčasnosti má IMMOCAP v portfóliu viacero komerčných developerských projektov s ambíciou priniesť na slovenský trh v horizonte najbližších 5-tich rokov, nové pracovné priestory v rozlohe 150 000 m². Projekt LAKESIDE PARK 2 je momentálne vo výstavbe a v roku 2022 ponúkne 15 000 m², dispozične aj energeticky efektívnych kancelárskych plôch. Nasledujúcim projektom je polyfunkčný objekt THE MILL, ktorý bude súčasťou vynoveného bulváru Mlynské Nivy, v lukratívnej zóne bratislavského Central Business Districtu. Jeho návrh vzišiel z medzinárodnej súťaže a prinesie komerčnú plochu vo veľkosti 25 000m². Vlajkovou loďou Immocapu je projekt vitálnej štvrte NOVÝ ISTROPOLIS s víziou moderného kultúrno-kongresového centra, ktorý má vďaka vynikajúcej dopravnej dostupnosti a strategickej lokalite Trnavského mýta, šancu stať sa dôležitým novým centrom mesta.

Spoločnosť získala celý rad aj iných prestížnych ocenení udeľovaných odbornou verejnosťou doma i v zahraničí ako: Best overall development, Stavba roka, Visio 2020 (Cena magazínu Eurostav), Retail estate 2013 (Najlepší retail projekt & Najlepší projekt roka Europa Property).