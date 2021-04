Legendárna Madonna mladne po šesťdesiatke! Najnovšia fotka hovorí za všetko

Kráľovná popu opäť ohuruje! S rozpustenými blond vlasmi by jej zrejme nikto netipoval 62 rokov.

Speváčka tak jednoznačne potvrdzuje, že vek je iba číslo. Madonna sa najnovšie vyparádila na premietanie svojho filmu Madame X. So svojím sexi výzorom by do vrecka schovala viaceré mladšie ročníky.

Zahalila sa do Gucciho. Farebné oblečenie od luxusnej značky jej skvele pristane. Zvodný vzhľad doplnila o sieťkované silonky, ktorými zdôraznila svoje štíhle nohy. Takmer rebelantsky pôsobili jej masívne čierne čižmy. Detaily doladila zlatými šperkami. Azda najviac pozornosti upútali jej dlhé rovné vlasy, ktoré jej jemne lemujú tvár. Vďaka tomu vyzerá na nerozoznanie od väčšiny dnešných mladých žien.

Takto vyparádená vyrazila na premietanie svojho koncertného filmu s názvom Madame X. Rovnomenné turné odštartovala v New Yorku v septembri 2019. V 500-miestnej sále boli iba dvanásti, napriek tomu si to poriadne užila.

„Vidieť to na veľkom plátne bolo skvelé,“ tešila sa Madonna. Zároveň sa nevie dočkať, kedy bude môcť film ukázať celému svetu. „Ďakujem všetkým, ktorí na tom posledných sedem mesiacov tvrdo pracovali,“ odkazuje speváčka. Aj keď ešte nie sú hotoví, podľa vlastných slov už vidí svetlo na konci tunela.

Oblečenie

Otvoriť galériu Speváčka o svoj výzor dbá veľmi dobre. Zdroj: ig/madonna

Kraťasy: 770 eur

Bunda: 2 000 eur