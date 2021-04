Nad COVID-19 sme stále nevyhrali: Počet obetí v Európe stúpa, desivé slová WHO

V Európe zomrelo vyše milióna ľudí nakazených koronavírusom, informovala o tom vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Šéf jej európskej pobočky Hans Kluge povedal, že situácia na kontinente zostáva vážna. Každý týždeň je z Európy hlásených 1,6 milióna nových prípadov nákazy.

Podľa štatistík Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie COVID-19 dlhodobo sleduje, zomreli na celom svete takmer tri milióny ľudí nakazených koronavírusom. Najviac zasiahnuté sú Severná a Južná Amerika, nasledované Európou. V absolútnych počtoch najviac úmrtí pacientov s COVIDOM-19 evidujú Spojené štáty, Brazíliu a Mexiko.

WHO do európskej oblasti zaraďuje 53 krajín. Kluge tiež povedal, že sa vďaka vakcinácii znižuje výskyt koronavírusu medzi najstaršími ľuďmi a klesá aj podiel pacientov nad 80 rokov medzi mŕtvymi. Teraz je to 30 percent, čo je najmenej od začiatku pandémie.