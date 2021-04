Kevin Labanc o príchode Jaroša do San Jose: Christián je môj slovenský brat!

V zostave San Jose sa v NHL po prvý raz od prestupu z Ottawy objavil slovenský obranca Christián Jaroš (25).

V úvode sezóny ho klub poslal na farmu do tímu AHL San Jose Barracuda, teraz bojuje o priestor v prvom kádri. V kabíne ho vítala slovenčina napriek tomu, že v zostave nie je ani jeden slovák. Znela z úst Kevina Labanca (25), jedného z pilierov zostavy Žralokov. Kevin je syn slovenských rodičov – Spišiakov Milana a Aniky Dubinskej, ktorí do USA odišli žiť ako dvadsaťroční tesne po revolúcii!

Labanc je v San Jose už piatu sezónu, pre Jaroša je tak cenným spojencom pri zoznamovaní sa s prostredím a tiež veľkou psychickou oporou. „Christián hral podľa mňa veľmi dobre! Od začiatku dobre zapadol, aj keď nám ten zápas s Anaheimom nevyšiel. To však nič neznamená, musíme myslieť na ďalšie zápasy, je ich pred nami ešte veľa a rozhodovať budú maličkosti. Chceme si zahrať o Stanley Cup!“ povedal v rozhovore pre Nový Čas po zápase s Anaheimom (1:5). Hneď v ďalšom stretnutí s Košičanom v zostave už Sharks zdolali Los Angeles presvedčivo 5:2.

Labanc dodnes hovorí a rozumie po slovensky. Nepochybuje, že si jeho slovensky hovoriaci spoluhráč rýchlo získa stabilné miesto v zostave! „Je veľmi poctivý smerom dozadu, dobre ovláda puk a dokázal aj svoje schopnosti v rozohrávke. Ak by som mu mal poradiť, tak aby si dal záležať na každej maličkosti, dodržiaval pokyny trénerov. Príležitosti ukázať svoje schopnosti sú pred ním a ak ich zvládne, získa si dôveru. Je to skvelý obranca, má obrovský potenciál a mňa teší, že mám v tíme niečo ako slovenského brata!“

Aj Labanc začínal na farme, má preto pre súčasnú Jarošovu situáciu pochopenie: „Nebolo to vôbec jednoduché! Tiež som lietal hore-dole medzi prvým tímom a farmou. Moja rada, ktorú som kedysi dostal a ktorú aj ďalej posúvam, je, že tvrdá práca bude odmenená. Hraj a bojuj, ako najlepšie vieš. Pomôž tímu, prispej svojím dielom k výhre. Každým ďalším zápasom sa v nej budeš cítiť zasa viac komfortnejšie.“ Zatiaľ sa dvojica „slovenských bratov“ nedostala k spoločnému posedeniu, na ktorom by určite nechýbali ani českí členovia kádra Tomáš Hertl a Radim Šimek - Labanc s nimi hráva kartovú hru Sedma. Tie však nie sú v súčasnej situácii v USA povolené. Hovoriť po slovensky alebo česky je v kabíne Žralokov povolené, ale, prirodzene, drvivá väčšina konverzácie prebieha v angličtine.

„Zatiaľ sme s Jarošom v kontakte najmä na štadióne pred a počas tréningov alebo zápasov. Rozprávali sme sa o jeho prvom dueli, čo môže vylepšiť. Máme dobrý vzťah, čo je super!“ Kevinova situácia v tíme Sharks, ktorý tvrdo bojuje o účasť v play-off, je komfortnejšia: Na jeseň podpísal štvorročný kontrakt v hodnote 19 miliónov dolárov. Ako prvú väčšiu investíciu priznal pre Nový Čas kúpu rodinnej vily v San Jose, kde žije s priateľkou Kelly.

AHOJ, KÁMO, AKO SA MÁŠ

O privítanie Christiána Jaroša sa v kabíne Sharks postaral práve Kevin Labanc. „On je super. Keď som prišiel do klubu, tak prvé, čo povedal, bolo: Ahoj, kámo, ako sa máš?“ opísal prvú spoločnú konverzáciu Jaroš. „Hovorí dosť dobre po slovensky, ale niektoré slovíčka mu vypadávajú, takže sa väčšinou bavíme po anglicky. Povedal by som, že využívame mix oboch jazykov.“

KEVINOV OTEC HRÁVAL ZA SPIŠSKÚ

Hokejista Spišskej Novej Vsi Milan Labanc s manželkou Anikou odišli v roku 1994 do USA. Podľa jedného z vyjadrení bolo poslednou kvapkou, keď Milanovi nezaplatil klub výplatu a on stratil vieru, že h o k e j o m na Slovensku dokáže uživiť plánovanú rodinu. Usadili sa v Brooklyne v New Yorku, neskôr sa presťahovali na Staten Island. On dnes pracuje v stavebnej fi rme na Manhattane a ona ako zdravotná sestra. V Spojených štátoch sa im narodili dve deti – Kevin (25) a Diana (22).

„S Milanom sme chodili spolu do škôlky aj do školy, býval asi 200 metrov od nás v paneláku. Samozrejme, aj hokej sme hrávali spolu od dorastu až po mužov. Keď sa mu nepodarilo dostať do prvého tímu Spišskej a posielali ho na farmu do Kežmarku, rozhodol sa aj s manželkou odísť pracovať do USA. Som rád, že sa mu darí a že ako rodina vychovali takého úspešného hokejistu,“ povedal nám bývalý reprezentant Stanislav Jasečko, ktorému tiež robí syn radosť a je v kádri českej reprezentácie do 18 rokov!