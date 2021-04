Minister Doležal chce uvoľniť opatrenia aj pre autoškoly: Kedy by sa mohli otvárať?

Vláda by sa mala v piatok (15. 4.) na zasadnutí zaoberať aj návrhom na uvoľnenie opatrení pre praktickú výučbu a skúšky v autoškolách.

Avizoval to vo štvrtok vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Doležal skonštatoval, že prakticky deväť mesiacov sa nemôžu vykonávať praktické skúšky a jazdy v autoškolách. "Aktuálna situácia je taká, že o tom bola diskusia včera (14. 4.) na pandemickej komisii a zajtra má byť ráno vláda, a ak to vláda schváli, tak to hlavný hygienik vo svojej vyhláške upraví. Mohlo by spolu s týmto uvoľňovaním opatrení prísť aj k uvoľňovaniu opatrení pre praktickú výučbu a skúšky v autoškole," naznačil.

Minister dopravy už v stredu (14. 4.) na sociálnej sieti avizoval vôľu presadiť opätovné fungovanie praktickej výučby a skúšok v autoškolách. "Som presvedčený, že autoškoly dokážu garantovať dodržiavanie všetkých bezpečnostných nariadení a mohli by sme ich pri presne stanovených pravidlách otvoriť," tvrdí Doležal.