Rusi varujú USA: Jasné slová o sankciách

Možné zavedenie nových amerických sankcií proti Rusku nepodporí úvahy o uskutočnení summitu ruského prezidenta Vladimira Putina a šéfa Bieleho domu Joea Bidena. Vo štvrtok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra AFP.

Reagoval tak na správy, že sa USA chystajú v priebehu štvrtka oznámiť uvalenie sankcií na Rusko za vlaňajšie útoky hackerov, ktorí prenikli do systémov amerických federálnych úradov, ako aj za zasahovanie do prezidentských volieb. "To, o čom sa momentálne vedie diskusia - pravdepodobne sankcie - v žiadnom prípade nepomôže tomu, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo. To je jednoznačné," povedal novinárom Peskov na margo možného konania summitu Putin-Biden.

Rozhodnutie o tom, či sa takáto schôdzka uskutoční alebo nie, však podľa neho bude na prezidentoch oboch krajín. Vzťahy medzi USA a Ruskom sú v ostatnom čase vyhrotené aj pre situáciu na Ukrajine. Rusko totiž nedávno presunulo vojenské posily k svojim hraniciam s Ukrajinou. Došlo k tomu práve počas zhoršujúcej sa situácie v Donbase, kde sa na tzv. kontaktnej línii v ostatnom čase obnovili intenzívne prestrelky.

Biden v utorok telefonoval s Putinom, ktorého v súvislosti s Ukrajinou vyzval na deeskaláciu narastajúceho napätia. Podľa vyhlásenia Bieleho domu Biden tiež Putinovi navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti spoločne stretli na území nejakej tretej krajiny.